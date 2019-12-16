Rambler предложил мировое соглашение Twitch

Rambler Group предложил американской компании Twitch, которая нарушила права на трансляцию матчей Английской Премьер-лиги подписать мировое соглашение. Об этом «Ленте.ру» сообщил руководитель спортивных проектов компании Михаил Гершкович.

«Наш иск к Twitch — защита исключительных прав на трансляции матчей Английской Премьер-лиги, и мы будем продолжать активно бороться с пиратскими трансляциями. Что касается суммы требований, она была предложена внешним адвокатом, ведущим это дело. Сумма является технической и максимально возможной, она будет уточнена. На данный момент ведутся переговоры с Twitch о подписании мирового соглашения», — сказал он.

По его словам, сервис передал инструменты для борьбы с пиратскими трансляциями и сейчас речь идет только о компенсации ущерба, нанесенного с августа по ноябрь.

20 декабря, как пишет «Коммерсантъ», Мосгорсуд должен рассмотреть иск ООО «Рамблер Интернет Холдинг» к Twitch Interactive. Поводом для искового заявления стали трансляции английского футбольного чемпионата, права на показ которого в России принадлежат Rambler Group. Компания насчитала 36 тысяч случаев нарушения прав на показ матчей и потребовала. Авторы иска требуют заблокировать видеостриминговый сервис и выплатить компенсацию в размере 180 миллиардов рублей (около 2,9 миллиардов долларов).

В 2019 году Rambler Group приобрела эксклюзивные права на трансляцию в России футбольных матчей Английской премьер-лиги, площадкой для этого выступает онлайн-кинотеатр Okko. Контракт подписан сроком на три года.

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