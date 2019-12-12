Lynwood Investments обратилась в правоохранительные органы по поводу NGINX

Компания Lynwood Investments CY Ltd. обратилась в правоохранительные органы в качестве истца по делу об NGINX. Это произошло после того, как «Рамблер Интернет Холдинг» передал ей права на предъявление требований, связанных с нарушением прав.

«Рамблер интернет холдинг» заявил, что исключительное право на NGINX было нарушено вследствие противоправных действий бывших сотрудников. «Права не были утрачены. Правообладателем является «Рамблер Интернет Холдинг», а распоряжение ПО является незаконным использованием», — пояснили в холдинге.

«Рамблер интернет холдинг» уступил Lynwood Investments права предъявлять претензии и иски. «Эта компания обладает необходимыми компетенциями для восстановления справедливости в вопросе о принадлежности прав», — отметили в холдинге.

Lynwood Investments обратилась в правоохранительные органы, те признали Rambler Group потерпевшим от действий неустановленного круга лиц.

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