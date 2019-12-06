В видеоэкосистеме Okko назначен новый управляющий директор

В видеоэкосистеме Okko, которая входит в состав Rambler Group, назначен новый управляющий директор. Им стала Яна Бардинцева. Об этом «Ленте.ру» сообщили в компании.

В должности управляющего директора Бардинцева будет отвечать за развитие видеоэкосистемы Okko, за стратегию бренда и его активов, создание новых коммерческих продуктов и управление каналами дистрибуции. Также в ее обязанности войдет интеграция продуктов Okko в экосистему Сбербанка. Яна Бардинцева будет подчиняться генеральному директору Rambler Group Рафаэлю Абрамяну.

«В этом году в Rambler Group появилось сразу несколько проектов, которые открывают новые для нас сегменты рынка медиа и развлечений и позволяют укрепить наши позиции в этой сфере. Появление должности управляющего директора видеоэкосистемы и назначение на нее такого сильного профессионала, как Яна, связано с нашим желанием максимально использовать возможности для развития как за счет синергии между активами, работающими под брендом Okko, так и за счет внешних партнерств», — прокомментировал назначение Рафаэль Абрамян.

Управление активами, входящими в Okko, продолжат осуществлять их руководители: Иван Гродецкий (онлайн-кинотеатр Okko), Михаил Гершкович (Okko Спорт), Софья Квашилава (Okko Entertainment). В октябре 2018 года Яна Бардинцева была назначена на должность директора по маркетингу и развитию бизнеса Rambler Group.

Видеоэкосистема Okko объединяет проекты, которые осуществляют весь спектр операций с видеоконтентом — от производства до показа. Это один из крупнейших российских онлайн-кинотеатров Okko, проект Okko Спорт, эксклюзивно транслирующий матчи Английской премьер-лиги на территории России и Okko Entertainment — в состав которого входят Okko Studios (продюсирование), Okko Distribution (дистрибуция видеоконтента), а также Okko Театр (театральное продюсерское бюро, занимающееся постановкой спектаклей и их съемкой для их дальнейшего показа в онлайне и офлайне).