Видеотрансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм» покажут онлайн

«Манчестер Юнайтед» примет «Тоттенхэм» на «Олд Траффорд» в 15-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча пройдет 4 декабря и начнется в 22:30 по московскому времени. Получите сезонную подписку в подарок — и смотрите прямую трансляцию онлайн.

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью впервые вернется в Манчестер после увольнения из «Юнайтед» в декабре 2018 года. С новой командой португалец пока только выигрывает: «Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм» и «Борнмут» со счетом 3:2 в АПЛ, а в Лиге чемпионов оказался сильнее «Олимпиакоса» (4:2).

Материалы по теме Моуринью будет мстить за унижение в Манчестере «Тоттенхэм» штампует победы с Особенным. Смотрите матч с МЮ по подписке в подарок

Интересно, что в прошлом сезоне, когда Моуринью еще тренировал «Ман Юнайтед», «Тоттенхэм» разгромил манкунианцев на выезде со счетом 3:0.

После 14 туров «Тоттенхэм» занимает 5-е место в таблице, набрав 20 очков. У команды Сульшера на два очка меньше — МЮ находится на 9-м месте в таблице.

Трансляции всего сезона АПЛ-2019/2020 вы можете смотреть по подписке в подарок на Olimp.bet и Okko Спорт — все игры в прямом эфире, Full HD и на любой платформе.