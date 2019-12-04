Прямую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Эвертон» покажут онлайн

4 декабря на «Энфилде» пройдет первое мерсисайдское дерби сезона Английской премьер-лиги (АПЛ)-2019/2020: «Ливерпуль» примет «Эвертон» в 15-м туре. Начало матча — в 23:15 по московскому времени. Получите сезонную подписку в подарок — и смотрите видеотрансляцию онлайн.

«Ливерпуль» не знает поражений в чемпионате Англии. В 14 турах у команды Юргена Клоппа 13 побед и всего одна ничья. Команда лидирует в чемпионате c 40 очками. Отрыв от ближайшего преследователя «Лестера» составляет уже 8 очков.

«Эвертон» в 14 турах набирал в среднем одно очко за игру. Команда располагается на 17-м месте в турнирной таблице. В трех последних встречах с «Ливерпулем» «ириски» дважды сыграли вничью, но оба раза — на домашнем стадионе «Гудисон Парк».

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