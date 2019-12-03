«Манчестер Сити» вернулся на второе место в АПЛ благодаря выездному разгрому

«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Бернли» в матче 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 3 декабря, и завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. На 24-й минуте «горожан» вывел вперед Габриэл Жезус. В начале второго тайма бразильский форвард оформил дубль. Через 18 минут счет до крупного довел Родриго Эрнандес. За три минуты до конца основного времени матча отличился хавбек «Сити» Рияд Марез. Спустя две минуты Роберт Брэйди отыграл один мяч.

Победа позволила «Манчестер Сити» набрать 32 очка и вернуться на второе место в турнирной таблице. «Бернли» набрал 18 очков и располагается на 11-й строчке.

В следующем туре «Манчестер Сити» 7 декабря на своем поле примет «Манчестер Юнайтед». «Бернли» в тот же день на выезде встретится с «Тоттенхэмом».

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