Желающий купить Чалова клуб выиграл в меньшинстве и вышел на пятое место в АПЛ

«Кристал Пэлас» на своем поле обыграл «Борнмут» в матче 15-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 3 декабря, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 76-й минуте забил Джеффри Шлупп. Начиная с 19-й минуты лондонцы играли в меньшинстве. За грубый фол в центре поля был удален Мамаду Сако.

После 15 туров в активе «Кристал Пэлас» 21 очко, команда вышла на пятое место в турнирной таблице. «Борнмут» набрал 16 очков и находится на 12-й позиции.

В следующем туре «Кристал Пэлас» 7 декабря на выезде сыграет с «Уотфордом». «Борнмут» в тот же день на своем поле примет «Ливерпуль».

Летом «Кристал Пэлас» хотел приобрести форварда ЦСКА Федора Чалова, но клубы не смогли договориться о сумме трансфера. В январе английская команда намерена сделать повторное предложение.

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