«Лестер» на 94-й минуте вырвал победу в матче АПЛ и остался на втором месте

«Лестер» на своем поле обыграл «Эвертон» в матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 1 декабря, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 23-й минуте гостей ударом головой вывел вперед Ришарлисон. На 68-й минуте прострел на дальней штанге замкнул форвард «лис» Джейми Варди. На четвертой добавленной минуте Келечи Ихеаначо принес хозяевам победу.

После 14 туров в активе «Лестера», одержавшего шестую победу подряд, 32 очка. Команда занимает второе место и отстает от лидирующего «Ливерпуля» на восемь очков. «Эвертон» с 14-ю очками находится на 17-м месте.

В следующем туре «Лестер» 4 декабря на своем поле примет «Уотфорд». «Эвертон» в тот же день на выезде сыграет с «Ливерпулем».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!