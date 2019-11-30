«Ливерпуль» выиграл пятый матч подряд в АПЛ благодаря дублю центрального защитника

«Ливерпуль» на своем поле обыграл «Брайтон» в матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 30 ноября, на стадионе «Энфилд» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На 18-й минуте красных вывел вперед центральный защитник Вирджил ван Дейк. Через шесть минут голландец оформил дубль. На 77-й минуте «Ливерпуль» остался в меньшинстве. За игру рукой за пределами штрафной площади был удален вратарь мерсисайдцев Алисон Беккер. Через минуту Льюис Данк отыграл один мяч.

После 14-ти туров в активе «Ливерпуля», одержавшего пятую победу подряд, 40 очков. Команда продолжает уверенно лидировать в чемпионате. «Брайтон» с 15 очками занимает 14-ю позицию.

В следующем туре «Ливерпуль» 4 декабря на своем поле встретится с «Эвертоном». «Брайтон» днем позже на выезде проведет матч с «Арсеналом».

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