Гол мощным ударом из-за штрафной помог «Манчестер Сити» добыть ничью в игре АПЛ

«Манчестер Сити» на выезде сыграл вничью с «Ньюкаслом» в матче 14-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 30 ноября, и завершилась со счетом 2:2. На 22-й минуте «горожан» точным ударом вывел вперед Рахим Стерлинг. Через три минуты равенство восстановил Йетро Виллемс. За десять минут до конца основного времени матча Кевин де Брейне мощным ударом из-за пределов штрафной вернул преимущество «Сити». Через шесть минут Джонджо Шелви снова сравнял счет.

После 14 туров в активе «Манчестер Сити» 29 очков, команда располагается на втором месте в турнирной таблице. «Ньюкасл» набрал 16 очков и находится на 12-й позиции.

В следующем туре «Манчестер Сити» 3 декабря на выезде сыграет с «Бернли». «Ньюкасл» двумя днями позже на чужом поле встретится с «Шеффилд Юнайтед».

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