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Моуринью признали лучшим тренером недели в АПЛ

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Португальский тренер Жозе Моуринью возглавил символическую сборную по итогам 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Специалист 23 ноября дебютировал в качестве главного тренера «Тоттенхэма», который на выезде обыграл «Вест Хэм» со счетом 3:2. В сборную по итогам тура попали 11 футболистов:

Вратарь: Тим Крул («Норвич»).

Защитники: Серж Орье («Тоттенхэм»), Джеймс Тарковски («Бернли»), Чаглар Сеюнджу («Лестер»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»).

Полузащитники: Тодд Кантвелл («Норвич»), Кевин де Брейне («Манчестер Сити»), Джон Флек («Шеффилд Юнайтед»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм»).

Нападающие: Джейми Варди («Лестер»), Маркус РашфордМанчестер Юнайтед»).

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