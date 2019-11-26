Моуринью признали лучшим тренером недели в АПЛ

Португальский тренер Жозе Моуринью возглавил символическую сборную по итогам 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Специалист 23 ноября дебютировал в качестве главного тренера «Тоттенхэма», который на выезде обыграл «Вест Хэм» со счетом 3:2. В сборную по итогам тура попали 11 футболистов:
Вратарь: Тим Крул («Норвич»).
Защитники: Серж Орье («Тоттенхэм»), Джеймс Тарковски («Бернли»), Чаглар Сеюнджу («Лестер»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»).
Полузащитники: Тодд Кантвелл («Норвич»), Кевин де Брейне («Манчестер Сити»), Джон Флек («Шеффилд Юнайтед»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм»).
Нападающие: Джейми Варди («Лестер»), Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»).
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