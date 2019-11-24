МЮ забил три мяча за семь минут и сыграл вничью с новичком АПЛ

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«Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Шеффилд Юнайтед» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 24 ноября, и завершилась со счетом 3:3. На 19-й минуте «клинков» вывел вперед полузащитник Джон Флек. Преимущество «Шеффилда» на 52-й минуте удвоил Ли Муссе. Через 20 минут Брендон Уильямс отыграл один мяч, а затем в течение семи минут отличились форварды «красных дьяволов» Мэйсон Гринвуд и Маркус Рашфорд. В добавленное время хозяев от поражения спас гол Оливера Макберни.

После 13-ти туров в активе «Шеффилда» 18 очков, команда располагается на шестом месте в турнирной таблице. МЮ с 17-ю очками находится на девятой позиции.

В следующем туре «Манчестер Юнайтед» 1 декабря на своем поле сыграет с «Астон Виллой». «Шеффилд» в тот же день на выезде встретится с «Вулверхэмптоном».

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