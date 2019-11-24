Вратарь «Манчестер Юнайтед» совершил два суперсейва за пять секунд

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа в сложных ситуациях дважды в течение пяти секунд выручил партнеров в игре 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Шеффилд Юнайтед». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Эпизоды произошли на 11-й минуте матча. Сначала испанец вытащил из угла ворот мяч, пущенный Джоном Ладстремом с линии штрафной, а затем среагировал на удар головой Дэвида Макголдрика, нанесенный с нескольких метров.

На момент написания новости в матче идет 27-я минута, впереди «Шеффилд». На 19-й минуте отличился Джон Флек.

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