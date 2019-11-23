«Тоттенхэм» победил в дерби в первом матче при Моуринью

Лондонский «Тоттенхэм» на выезде обыграл земляков из «Вест Хэма» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в субботу, 23 ноября, и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. На 36-й минуте «шпор» вывел вперед Сон Хын Мин, через семь минут преимущество «Тоттенхэма» увеличил Лукас Моура. В начале второй половины игры счет до крупного довел Харри Кейн. На 73-й минуте Майкл Антонио отыграл один мяч. В добавленное время защитник «молотобойцев» Анджело Огбонна отметился еще одним голом.

«Тоттенхэм» одержал первую победу при новом тренере — Жозе Моуринью — и прервал безвыигрышную серию из пяти матчей подряд. После 13-ти туров в активе «шпор» 17 очков, команда вышла на шестое место в АПЛ. «Вест Хэм» с 13-ю очками располагается на 16-й позиции.

В следующем туре «Тоттенхэм» 30 ноября на своем поле примет «Борнмут». «Вест Хэм» в тот же день на выезде сыграет с «Челси».

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