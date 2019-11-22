Уволенный тренер «Тоттенхэма» оставил прощальное послание игрокам

Уволенный из «Тоттенхэма» аргентинский тренер Маурисио Почеттино вместе с помощниками оставил прощальное послание игрокам команды на доске для тактических разборов. Фотографию надписи опубликовал в Twitter Жезус Перес, работавший ассистентом аргентинца в лондонском клубе.

«Большое спасибо вам всем! Мы не можем сказать прощайте… Вы всегда будете в наших сердцах», — написали специалисты.

Почеттино уволили из «Тоттенхэма» 19 ноября, ему на смену пришел португальский тренер Жозе Моуринью, с которым был заключен контракт на три с половиной года.

После 12 туров «Тоттенхэм» имеет в активе 14 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). Лондонский клуб не может победить в чемпионате с 5 октября. Поччетино возглавлял «Тоттенхэм» с 2014 года. Под его руководством в прошедшем сезоне команда дошла до финала Лиги чемпионов, где проиграла «Ливерпулю» со счетом 0:2.

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