Клуб-финалист Лиги чемпионов уволил главного тренера

Аргентинец Маурисио Почеттино уволен с поста главного тренера «Тоттенхэма». Об этом сообщается на сайте «шпор».

Руководство «Тоттенхэма» заявило, что их разочаровали результаты команды. «Руководству пришлось принять тяжелые решения, но мы сделали это в интересах клуба», — отмечается в сообщении. Вместе с Почеттино команду покинули и его помощники.

Слухи об уходе аргентинца появились летом этого года. Тогда специалист заявил, что собирается помогать команде до последнего.

Почеттино возглавлял «Тоттенхэм» с 2014 года. Под его руководством в прошедшем сезоне клуб дошел до финала Лиги чемпионов, где проиграл «Ливерпулю» со счетом 0:2. В нынешнем сезоне «Тоттенхэм» после 12 туров занимает 14-е место в Английской премьер-лиге (АПЛ), набрав 14 очков.

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