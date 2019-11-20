Моуринью нашел работу

Португалец Жозе Моуринью назначен главным тренером английского «Тоттенхэма». Об этом сообщается на сайте «шпор».

Контракт Моуринью рассчитан до конца сезона-2022/23.

19 ноября «Тоттенхэм» расстался с аргентинским специалистом Маурисио Почеттино. Руководство «шпор» заявило, что их разочаровали результаты команды.

Последним клубом в карьере Моуринью был английский «Манчестер Юнайтед». Португалец покинул команду в декабре 2018-го после ряда неудач в Английской премьер-лиге (АПЛ). Под его руководством манкунианцы выиграли Лигу Европы и Суперкубок Англии.

С 2004-го по 2007 год Моуринью возглавлял лондонский «Челси». Вместе с ним клуб трижды становился чемпионом Англии, а также выиграл Суперкубок страны.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!