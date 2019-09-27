Моуринью захотел заменить Зидана

Португальский тренер Жозе Моуринью уже отверг ряд предложений от европейских клубов ради работы в мадридском «Реале». Об этом сообщает Goal.

Среди команд, заинтересованных в приглашении 56-летнего португальца, были «Шальке», «Монако» и «Милан». Моуринью нацелен на возвращение в мадридский «Реал», который сейчас возглавляет французский специалист Зинедин Зидан.

Мадридский «Реал» лидирует в чемпионате Испании, имея в своем активе 14 очков после шести матчей. В первом матче группового этапа Лиги чемпионов мадридцы крупно уступили «Пари Сен-Жермен» со счетом 0:3.

Последним клубом Моуринью был английский «Манчестер Юнайтед». Португалец покинул клуб в декабре 2018-го после ряда неудач в чемпионате Англии.

Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год. Под его руководством сливочные одержали победу в чемпионате Испании в сезоне-2011/2012 и завоевали кубок страны в том же сезоне.

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