Увольнение Зидана обойдется «Реалу» в миллионы евро

Руководство мадридского «Реала» в случае расторжения контракта с главным тренером Зинедином Зиданом потеряет около 80 миллионов евро. Об этом сообщает Sport.es

По информации издания, 39 миллионов евро «Реал» должен будет выплатить тренеру по соглашению, которое действует до 2022 года. Остальная сумма приходится на налоги. Отмечается, что Зидана может заменить Жозе Моуринью.

18 сентября «Реал» проиграл французскому «ПСЖ» со счетом 0:3 в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. После четырех туров чемпионата Испании «сливочные» занимают третье место, имея в активе восемь очков.

Зидан вернулся в «Реал» в марте этого года. Француз покинул клуб в мае 2018 года. В период с 2016-го по 2018-й «сливочные» под его руководством трижды побеждали в Лиге чемпионов, становились чемпионами Испании и обладателями Суперкубка страны.

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