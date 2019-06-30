Зидан забил «королевский» гол женской команде

zidane / Instagram

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отличился голом в ворота женской команды в благотворительном матче. Видео появилось в Instagram-аккаунте француза.

Матч проходил в формате семь на семь. На 17-й минуте Зидан прошел почти половину поля, обыграл нескольких футболисток и забил мяч в ворота после перепасовки с партнером по команде. Один из пользователей соцсетей назвал гол «королевским».

В марте 2019 года Зидан вернулся в «Реал». Француз покинул клуб в мае 2018 года, практически сразу после третьей победы подряд в Лиге чемпионов.

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