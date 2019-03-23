Зидан нашел ключевого игрока в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан провел личную встречу с полузащитником Марко Асенсио и сказал ему, что в следующем сезоне он станет ключевым игроком команды. Об этом сообщает Marca.

Отмечается, что Зидан, несмотря на неудачную игру в исполнении Асенсио в сезоне-2018/2019, все еще верит в него. Руководство клуба также разделяет позицию наставника по полузащитнику. В частности, президент Флорентино Перес верит, что Асенсио станет важной частью команды.

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Зидан вновь возглавил «Реал» 11 марта, сменив на этом посту Сантьяго Солари. Француз покинул клуб в мае 2018 года, практически сразу после третьей подряд победы в Лиге чемпионов. Асенсио заиграл в «Реале» при Зидане — это случилось в 2016 году. Под руководством тренера испанец выиграл две Лиги чемпионов.

В нынешнем сезоне на счету Асенсио 36 матчей, шесть голов и пять передач.

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