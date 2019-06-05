Зидан и «Реал» разошлись в планах на усиление

Руководство мадридского «Реала» и главный тренер Зинедин Зидан разошлись во мнениях об усилении. Об этом сообщает AS.

Французский специалист настаивает на кандидатуре соотечественника Поля Погба — хавбека «Манчестер Юнайтед». Именно вокруг 26-летнего полузащитника Зидан видит построение игры команды. Руководство королевского клуба смущает сумма возможной сделки: отмечается, что манкунианцы не готовы рассматривать предложения ниже 150 миллионов евро. Президент «Реала» Флорентино Перес склоняется к кандидатуре датского хавбека «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена. Сделка по его приобретению оценивается в 70 миллионов евро.

4 июня «Реал» объявил о переходе сербского форварда Луки Йовича. Сумма сделки не называлась, однако, по информации СМИ, сливочные были готовы потратить на игрока 70 миллионов евро.

В конце апреля сообщалось о готовности «Реала» предоставить Зидану трансферный бюджет в размере 500 миллионов евро. Среди потенциальных новичков указывались Погба, а также форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе и атакующий хавбек «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар.

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