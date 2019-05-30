«Реал» устроит распродажу ради 300 миллионов евро

Руководство мадридского «Реала» рассчитывает выручить порядка 300 миллионов евро, расставшись с рядом игроков. Об этом сообщает AS.

Задача «Реала» — обеспечить необходимую сумму для усиления состава под нужды французского специалиста Зинедина Зидана. Клуб планирует расстаться с валлийским вингером Гаретом Бэйлом и колумбийским хавбеком Хамесом Родригесом, выступающим на правах аренды в мюнхенской «Баварии». Эти две сделки могут принести в трансферный бюджет «сливочных» почти 130 миллионов евро. Еще 50 миллионов планируется получить с продажи хорватского полузащитника Матео Ковачича. Также среди возможных сделок — продажа костариканского голкипера Кейлора Наваса.

В конце марта французский L’Equipe сообщил, что руководство королевского клуба предоставит Зидану 500 миллионов евро на усиление состава. Среди потенциальных новичков «Реала» указывались игроки сборной Франции — форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе и хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба. Также одной из целей сливочных называют бельгийского вингера «Челси» Эдена Азара.

По итогам сезона-2018/2019 «Реал» занял третье место в чемпионате Испании.

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