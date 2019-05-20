Спорт
 
Быстрая доставка новостей прямо в ваш Telegram
ЦСКА
Москва
Матч окончен
1:0
Ахмат
Грозный
Россия - Премьер-Лига • 29-й тур
Манчестер Сити
Манчестер
Матч окончен
6:0
Уотфорд
Уотфорд
Кубок Англии • Финал
Арсенал
Тула
Матч окончен
0:3
Краснодар
Краснодар
Россия - Премьер-Лига • 29-й тур
Австрия
Матч окончен
0:8
0:2, 0:3, 0:3
Чехия
ЧМ-2019
Ростов
Ростов-на-Дону
Матч окончен
1:0
Зенит
Санкт-Петербург
Россия - Премьер-Лига • 29-й тур
Швейцария
Матч окончен
0:3
0:1, 0:1, 0:1
Россия
ЧМ-2019
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Матч окончен
83:91
(20:29, 22:15, 20:24, 21:23)
ЦСКА
Москва, Россия
Евролига • Финал
Последние новости
В Госдуме допустили выдачу российских паспортов жителям Приднестровья
В правительстве заговорили о летнем дефиците нефти
Эмилия Кларк рассказала о превращении в женщину на съемках «Игры престолов»
Магазинные сырники оказались опасными
Названа самая распространенная среди россиян аллергия
Российский мем вышел на международный уровень
Раскрыта главная пищевая тайна Средневековья
Врач попросил мусульманку снять никаб и был вынужден уволиться
Google успокоил пользователей Huawei
Новости партнеров

Самый дорогой игрок «Реала» потребовал миллионы за уход из клуба

Перейти в «Мою Ленту»
Гарет Бэйл

Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл после матча чемпионата Испании против «Бетиса» (0:2) выразил недовольство своим положением в клубе. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Radioestadio.

По информации издания, Бэйл ушел с поля, не поблагодарив фанатов сливочных. В раздевалке он заявил, что его контракт рассчитан еще на три года. Если руководство «Реала» хочет, чтобы он покинул клуб, то ему должны заплатить по 17 миллионов евро за каждый оставшийся сезон.

Хавбек добавил, что в любом другом случае он останется в команде. «А если мне придется играть в гольф, я займусь этим», — отметил он.

Бэйл остался в запасе на сегодняшний матч против «Бетиса». До этого футболист дважды не попадал в заявку «Реала» на матчи Ла Лиги.

В СМИ неоднократно появлялась информация о готовности «Реала» расстаться с Бэйлом уже летом 2019-го. Валлиец — самое дорогое приобретение в истории «королевского клуба». Его трансфер из «Тоттенхэма» в 2013-м обошелся «Реалу» в 100 миллионов евро.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Агент Бэйла высказался о будущем футболиста в «Реале»
«Реал» назначил цену самому дорогому игроку в истории клуба
Самый дорогой игрок «Реала» настроил против себя фанатов, одноклубников и СМИ
Другие материалы рубрики
Спорт00:0218 мая

Кулак рейха

Он дрался под нацистским флагом и стал героем Германии. Но рискнул всем, спасая евреев
23:2919 мая

Российские хоккеисты одержали шестую победу подряд на чемпионате мира

18:0619 мая

Гонщики устроили драку после круга почета

22:4116 мая

В России пройдет стритбольный турнир Red Bull Reign

Спорт00:10 2 мая
Лучницы на Олимпийских играх 1908 года

Долгие проводы

Больше ста лет назад Россия на две недели опоздала на Олимпиаду. И завоевала первое золото
23:3919 мая

ЦСКА выиграл баскетбольную Евролигу

14:4519 мая

Стала известна стоимость билетов на матчи чемпионата Европы по футболу

10:49 5 мая

Стала известна судьба чемпионской медали Кокорина

Спорт00:0814 мая

«Какой футбол? Пусть борщ варит!»

Российские футболистки жалуются на дискриминацию. Их притесняют мужчины и власть
19:4519 мая

Боец UFC «задушил» соперника

11:5719 мая

Загитову обвинили в «ущербном воровстве» музыки Медведевой

20:18 4 мая

Итальянский игрок «Зенита» рассказал о поразивших его в России вещах

Россия
«Такая стрельба была, что голову не могли поднять»
 
«Я не должна была рожать ребенка»
Авторка книги о послеродовой депрессии и ее муж — о том, как распознать и победить болезнь
«Зашли в дом и выпустили в нее две обоймы»
Чеченские мужчины — о правах женщин, порядках и «убийствах чести»
Названа самая распространенная среди россиян аллергия
Патриарх Кирилл подсчитал численность населения России при отказе от абортов
Изгонявший бесов мужчина избил пенсионерку в московском храме
Из московской психбольницы сбежали пациенты
Все материалы
Мир
Себастьян Курц и Хайнц-Кристиан ШтрахеКанцлер Австрии объявил о досрочных выборах в стране
Коррупция, кокаин и проститутки скомпрометировали пророссийских политиков
Участник движения, отстаивающего право женщины на аборт«Ребенка не обязательно убивать сегодня»
Америка объявила войну абортам. Их могут запретить по всей стране
Майк Помпео и Владимир ПутинДружба по расчету
США захотели наладить отношения с Россией. Чем обернется неожиданное потепление?
Бутина обратилась к народу и попросила денег
Врач попросил мусульманку снять никаб и был вынужден уволиться
В Израиле обрушились на «Евровидение» из-за нарушения шаббата
В ООН предупредили об опасности «ядерного гроба» США
Все материалы
Бывший СССР
Зап Ленинаканский (второй справа), один из наиболее влиятельных воров в законе в Армении«Шаг в сторону, и за ними придут»
Армянские воры спокойно вели дела и дружили с политиками. Почему власть объявила им войну?
Открытие штаба интернациональной дивизии «Север» в латвийском АдажиНАТО много не бывает
Иностранных войск в Прибалтике становится все больше. Они уже у границ России
Зеленского лишили возможности распустить Верховную Раду
«Народный фронт» вышел из коалиции и помешал планам избранного президента
Пашинян призвал заблокировать все армянские суды
В Таджикистане в ходе бунта в колонии погибли 29 заключенных
Президент Эстонии воспротивилась возвращению России в ПАСЕ
В Госдуме допустили выдачу российских паспортов жителям Приднестровья
Все материалы
Экономика
Победа буржуев
Как вера в социализм разрушает целые страны и почему капитализм побеждает
Поколение хороших привычек
Можно ли воспитать в современном человеке ответственного потребителя?
Полный контакт
Немцы заново изобрели трамвай. Их технология принесет миллиарды
В правительстве заговорили о летнем дефиците нефти
Вопрос на миллион
Простые факты об экономике, которые стыдно не знать: тест
Москва и Минск согласовали план по транзиту нефти
Магазинные сырники оказались опасными
Все материалы
Силовые структуры
Мелкий Бесо
Он мечтал стать вором в законе, но рассорил авторитетов и не на шутку рассердил силовиков
«Господи, прими блуд как фитнес!»
Священник превратил храм в дом свиданий и совратил дочь любовницы. За это он сел на 12 лет
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
Это рекорд: таких денег не было даже у полковника Захарченко
Россиянина арестовали за перевод боевикам ИГ 50 миллионов рублей
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Опубликованы первые фото роскошного кабинета «ночного губернатора» Петербурга
Нелепая погоня спецназа за подозреваемым попала на видео
Все материалы
Наука и техника
Адское пекло
Неизвестные детали падения атомной бомбы на Хиросиму
С миру по нитке
Почему самый засекреченный российский спецназ воюет в американском снаряжении
«Плана Б нет»
Куда самый богатый человек планеты задумал выселить землян
На Земле зафиксирована мощнейшая магнитная буря
Что о ней известно и опасна ли она для людей
Раскрыта главная пищевая тайна Средневековья
В смузи обнаружена высокая доля сахара
Россия показала всю мощь Балтийского флота
Все материалы
Спорт
Кулак рейха
Он дрался под нацистским флагом и стал героем Германии. Но рискнул всем, спасая евреев
Российские хоккеисты одержали шестую победу подряд на чемпионате мира
Самый дорогой игрок «Реала» потребовал миллионы за уход из клуба
Гонщики устроили драку после круга почета
ЦСКА выиграл баскетбольную Евролигу
Стала известна стоимость билетов на матчи чемпионата Европы по футболу
Боец UFC «задушил» соперника
Все материалы
Культура
Вышла последняя серия «Игры престолов»
Шальная императрица: почему мир возненавидел финал сериала — без спойлеров
Дункан ЛоуренсХватит это смотреть
Как Лазарев занял третье место на «Евровидении» и почему про конкурс давно пора забыть
Ходите, дети, в Африку
Любовь, безработица и переселение душ: «Атлантика» Мати Диоп в Каннах
Эмилия Кларк рассказала о превращении в женщину на съемках «Игры престолов»
«Игра престолов» закончилась
Победитель «Евровидения» нарушил главное правило конкурса
Звезда «Игры престолов» предупредила зрителей о разочаровывающем финале
Все материалы
Интернет и СМИ
Враг хулиганов и друг детей
Этот журнал пережил всех советских вождей и учил добру несколько поколений
Миллиард согласных
 
Тень позора
 
Видео с Якубовичем в Mortal Kombat заблокировали на YouTube
Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»
Накрутки в пользу дочери Алсу подтвердились
Бузова рассказала о разочаровании в очередном мужчине
Российский мем вышел на международный уровень
Все материалы
Ценности
«Пьяный секс здесь приводит к серьезным отношениям»
Алкоголь, независимость и суровый характер: как развлекаются женщины на севере Европы
С душою страстной
Самые привлекательные, властные и сексуальные женщины Испании
Вперед в прошлое
Почему простые радости общения становятся роскошью для богатых
Девушка прошлась по улице в прозрачном костюме и испытала отвращение
Instagram модного бренда с тучными и цветными моделями разозлил покупателей
Раскрыт способ избежать обгоревшей кожи в отпуске
Участница «Топ-модели по-австралийски» раскрыла жуткую правду о жизни моделей
Все материалы
Путешествия
Здесь вам не Китай
Чай, дома-монстры и вонючий тофу: что искать российскому туристу в Гонконге
Золотой вагон
Что заставляет богачей сменить самолет на поезд
«Меня предупреждали, что по ночам здесь опасно»
Нищета, романтика и местные красавицы: как российские путешественники добрались до Гвинеи
Россиянин «заминировал» Шереметьево из-за потерявшейся жены
Федор Конюхов запланировал три новых экспедиции
Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100
Самолет совершил аварийную посадку без шасси и остался цел
Все материалы
Из жизни
Охота на призрака
Детективы 15 лет искали неуловимую преступницу. Разгадка все время была у них в руках
Грязные сокровища
Миллионер погиб из-за денег, но успел спрятать богатства. За ними охотятся до сих пор
Второй шанс
Убийца задушил незнакомку и бросил ее тело в поле. Спустя 40 лет он стал всеобщим любимцем
«Переживающий» из-за сериала кот стал звездой сети
Школьника отправили домой за недостаточно розовый наряд
Собака нашла похороненного заживо младенца и спасла ему жизнь
Огромный крокодил убил рыботорговца на глазах у его брата
Все материалы
Как хитрили в автомобильном спорте
Как победить при помощи пары литров воды, горсти свинцовых шариков и баскетбольного мяча?
Экстремально низкие внедорожники
Как выглядят кроссоверы без дорожного просвета
Франкенштейны на колёсах
Как автоконцерны тестируют секретные новинки, совмещая старый кузов с новой начинкой
Как прошло обновление Audi A4
Что изменилось после рейстайлинга у бестселлера Audi
Названы пять главных автомобильных новинок недели
Монстр-трак перепрыгнул семь бигфутов и установил рекорд
Универсал Skoda Octavia следующего поколения сфотографировали без камуфляжа
Все материалы
Дом
Вышли из народа
В каких домах выросли самые богатые люди России
В России принят закон об ипотечных каникулах
В сложных ситуациях кредит на жилье теперь можно не выплачивать до полугода
«Вали со своим пузом куда хочешь»
Как хорошие отношения с родителями мужа стоили россиянке квартиры
Пенсионерка упустила паспорт и едва не лишилась жилья
Назван российский город с лучшим интернетом
В домах россиян нашли тысячи незаконно зарегистрированных мигрантов
В России подорожала аренда жилья
Все материалы