Самый дорогой игрок «Реала» потребовал миллионы за уход из клуба

Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл после матча чемпионата Испании против «Бетиса» (0:2) выразил недовольство своим положением в клубе. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Radioestadio.

По информации издания, Бэйл ушел с поля, не поблагодарив фанатов сливочных. В раздевалке он заявил, что его контракт рассчитан еще на три года. Если руководство «Реала» хочет, чтобы он покинул клуб, то ему должны заплатить по 17 миллионов евро за каждый оставшийся сезон.

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Хавбек добавил, что в любом другом случае он останется в команде. «А если мне придется играть в гольф, я займусь этим», — отметил он.

Бэйл остался в запасе на сегодняшний матч против «Бетиса». До этого футболист дважды не попадал в заявку «Реала» на матчи Ла Лиги.

В СМИ неоднократно появлялась информация о готовности «Реала» расстаться с Бэйлом уже летом 2019-го. Валлиец — самое дорогое приобретение в истории «королевского клуба». Его трансфер из «Тоттенхэма» в 2013-м обошелся «Реалу» в 100 миллионов евро.

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