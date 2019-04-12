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«Реал» назначил цену самому дорогому игроку в истории клуба

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Мадридский «Реал» готов летом расстаться с валлийским полузащитником Гаретом Бэйлом и определился с суммой компенсации. Об этом сообщает AS.

Руководство мадридского клуба намерено как можно выгоднее продать 29-летнего футболиста. Полученные средства должны быть направлены на усиление состава. Потенциальный покупатель должен выложить за Бэйла 130 миллионов евро.

В конце марта сообщалось, что «Реал» запланировал существенные траты в летний дозаявочный период. Французский тренер сливочных Зинедин Зидан сможет рассчитывать на трансферный бюджет в 500 миллионов евро. Среди потенциальных новичков команды сразу два игрока сборной Франции — полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба и форвард Килиан Мбаппе из «Пари Сен-Жермен».

О желании руководства мадридцев избавиться от Бэйла стало известно в феврале. Помимо продажи, руководством допускается и обмен игрока на полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена или хавбека «Челси» Эдена Азара.

Контракт Бэйла с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне он провел 25 матчей в чемпионате Испании и отметился восемью забитыми мячами.

Бэйл перешел в королевский клуб в 2013 году из «Тоттенхэма». Этот трансфер стал самым дорогостоящим в истории «Реала» — игрок обошелся в 100 миллионов евро.

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