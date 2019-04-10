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Самый дорогой игрок «Реала» настроил против себя фанатов, одноклубников и СМИ

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Гарет Бэйл

Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл настроил против себя фанатов, одноклубников и СМИ и вызвал желание руководства клуба продать его ближайшим летом. Об этом сообщает AS.

По информации издания, болельщики критикуют Бэйла, называя его выступления невнятными. Испанские журналисты также настроены против хавбека — они критикуют его за уровень игры и за отказ праздновать забитый пенальти в матче 25-го тура Ла Лиги с «Леванте» с товарищами по команде. Кроме того, Бэйлом остался недоволен одноклубник — вратарь Тибо Куртуа, которому не нравится, что полузащитник не посещал командные обеды.

Отмечается, что сам Бэйл хотел бы остаться в «Реале», но знает, что клуб собирается с ним расстаться. В то же время у сливочных пока нет ни одного предложения, так как другие клубы отпугивает высокая трансферная стоимость и зарплата игрока.

Контракт Бэйла с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне он провел 38 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал пять результативных передач.

Бэйл перешел в королевский клуб в 2013 году из «Тоттенхэма». Этот трансфер стал самым крупным в истории «Реала» — игрок обошелся в 100 миллионов евро.

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