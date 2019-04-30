Агент Бэйла высказался о будущем футболиста в «Реале»

Агент валлийского полузащитника «Реала» Гарета Бэйла прокомментировал слухи об уходе игрока из стана мадридского клуба. Его слова приводит «Би-би-си».

«Бэйл на сто процентов сконцентрирован на игре за "Реал"», — заявил Джонатан Барнетт, представляющий интересы валлийца. Он также подчеркнул, что футболист настроен продолжить выступления в испанском клубе.

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Так агент игрока отреагировал на критику 29-летнего Бэйла со стороны главного тренера сливочных Зинедина Зидана. После поражения «Реала» в чемпионате Испании от «Райо Валекано» французский специалист усомнился в том, что Бэйл сосредоточен на игре за команду.

В СМИ неоднократно появлялась информация о готовности «Реала» расстаться с Бэйлом уже летом 2019-го. Валлиец — самое дорогое приобретение в истории «королевского клуба». Его трансфер из «Тоттенхэма» в 2013-м обошелся «Реалу» в 100 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Бэйл провел 29 матчей за «Реал». На его счету восемь забитых мячей и три результативных паса.

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