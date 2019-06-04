«Реал» усилился нападающим

Мадридский «Реал» объявил о переходе форварда сборной Сербии Луки Йовича. Об этом сообщается на сайте «королевского клуба».

До сделки нападающий выступал за немецкий «Айнтрахт». Контракт с «Реалом» рассчитан на пять лет, сумма трансфера не разглашается. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего Йовича в 55 миллионов евро.

Об интересе к Йовичу со стороны «Реала» стало известно в апреле. Главный тренер мадридской команды Зинедин Зидан одобрил кандидатуру серба, полагая, что его трансфер усилит нападение «сливочных». Сообщалось о готовности «Реала» потратить на игрока 70 миллионов евро.

В минувшем чемпионате Германии форвард провел 32 матча. Он 17 раз поразил ворота соперников и отметился шестью результативными передачами. Он также известен по выступлениям за «Бенфику» и «Црвену Звезду». Форвард четырежды выходил на поле в составе сборной Сербии и забил один гол.

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