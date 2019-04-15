Главную цель «Реала» оценили в десятки миллионов евро

Нападающий немецкого «Айнтрахта» Лука Йович — главная трансферная цель мадридского «Реала» на лето 2019 года. Об этом сообщает Marca.

По информации издания, руководство испанского клуба видит в Йовиче лучшего кандидата на роль центрфорварда. Скаут «Реала» просматривал футболиста во время матча 1/4 финала Лиги Европы, в котором «Айнтрахт» играл против «Бенфики» (2:4).

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан знает, что руководству нравится игра Йовича, он уже одобрил эту сделку. Сам француз заинтересован в том, чтобы повысить результативность нападения. Сумма трансфера может достигнуть 70 миллионов евро.

14 апреля сообщалось, что «Реал» поспорит с «Барселоной» за 17-летнего японца Такефуса Кубо, который за манеру игры получил прозвище «японский Месси». Полузащитник выступает за «Токио», в июне ему исполнится 18.

Йович в сезоне-2018/2019 провел 40 матчей во всех турнирах, забив 25 голов.

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