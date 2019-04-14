«Реал» и «Барселона» поспорят за 17-летнего «японского Месси»

Полузащитник «Токио» Такефуса Кубо летом 2019 года может перебраться в один из ведущих клубов Европы. Об этом сообщает Marca.

В июне футболисту исполнится 18 лет. Это позволит представителям Кубо вести переговоры с потенциальными покупателями. Претендентами на японского юниора являются испанские «Реал» и «Барселона». Сообщается, что каталонцы уже приступили к работе по приобретению игрока. Помимо испанских грандов, интерес к Кубо проявляет и «Пари Сен-Жермен».

В возрасте 10 лет Кубо отправился в «Барселону» и занимался в системе клуба до 2015 года. Он был вынужден покинуть расположение каталонцев, так как клуб нарушил правила Международной федерации футбола (ФИФА) по приобретению игроков моложе 18 лет. Кубо вернулся в Японию, где начал играть за «Токио». Он дебютировал во взрослой команде в 15 лет. За манеру игры Кубо получил прозвище «японский Месси».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Японии полузащитник провел семь матчей и отметился двумя голевыми передачами.

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