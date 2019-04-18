«Реал» закупится на полмиллиарда евро

Бывший главный тренер «Реала» Фабио Капелло заявил, что мадридский клуб потратит на летние трансферы 500 миллионов евро. Слова специалиста передает AS со ссылкой на телеканал Sky Sports Italy.

Эту сумму Капелло назвал человек, который знаком с ситуацией в «Реале». При этом итальянский специалист не уточнил, на каких именно футболистов планирует потратиться мадридский клуб.

По информации испанских СМИ, главной целью «Реала» на лето 2019 года стал нападающий немецкого «Айнтрахта» Лука Йович. Его трансфер оценивается в 70 миллионов евро. Также сообщалось о переговорах с полузащитниками Полем Погба («Манчестер Юнайтед») и Эденом Азаром («Челси»), а также форвардом Килианом Мбаппе (ПСЖ).

Усиление состава было одним из требований французского тренера Зинедина Зидана. Он вернулся к работе в «Реале» в середине марта.

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