Моуринью расплакался во время интервью

@elchaupo / Twitter

Португальский тренер Жозе Моуринью не смог сдержать слез во время интервью. Видео в Twitter опубликовал пользователь Polo Maruwa.

«Я просто наслаждался этим. Когда я пришёл в профессиональный футбол, понял, что это серьезно. Но сейчас все остановилось, и вместо того, чтобы наслаждаться футболом, я скучаю, — сказал Моуринью со слезами на глазах.

Моуринью — один из самых титулованных тренеров современности. Последним местом работы португальца был «Манчестер Юнайтед», который он покинул в декабре 2018 года.

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