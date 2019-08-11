Спорт
 
Серена Уильямс
Матч окончен
7
:
5
6
:
4
Екатерина Александрова
Торонто
Монако
Монако
Матч окончен
0:3
Лион
Лион
Франция - Лига 1 • 1-й тур
Ливерпуль
Ливерпуль
Матч окончен
4:1
Норвич Сити
Норидж
Англия - Премьер-лига • 1-й тур
Кристал Пэлас
Лондон
Матч окончен
0:0
Эвертон
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига • 1-й тур
Краснодар
Краснодар
Матч окончен
1:0
Рубин
Казань
Россия - Премьер-Лига • 5-й тур
Динамо М
Москва
Матч окончен
0:2
Зенит
Санкт-Петербург
Россия - Премьер-Лига • 5-й тур
Последние новости
В России оценили «смертоносные» штурмовики Украины
Евросоюз задумался о непризнании российских паспортов жителей Донбасса
«Вечно молодая» 50-летняя модель назвала секретом своей внешности одиночество
Военные погибли после атак боевиков в Сирии
Депутат Рады рассказал о живущих в советском времени украинских городах
Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью
Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35
Украине предрекли исчезновение
Задолжавшая два миллиарда рублей дворник рассказала о своем положении
Новости партнеров

Моуринью причислил второй состав «Манчестер Сити» к фаворитам АПЛ

Перейти в «Мою Ленту»

Португальский тренер Жозе Моуринью назвал фаворитов в борьбе за победу в Английской премьер-лиге (АПЛ) в сезоне-2019/20. Об этом сообщает Evening Standart.

За чемпионство будут бороться четыре команды: «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и второй состав «Манчестер Сити». «Посмотрев на игроков «горожан», которые не попали в стартовый состав, думаю, что даже их второй состав может выиграть титул», — сказал Моуринью.

Моуринью трижды побеждал в АПЛ в качестве тренера вместе с лондонским «Челси». Сейчас специалист работает на британском телевидении.

В первом туре АПЛ «Ливерпуль» разгромил «Норвич» (4:1), «Манчестер Сити» крупно https://lenta.ru/news/2019/08/10/mancitywon/ «Вест Хэм» (5:0), а «Тоттенхэм» победил «Астон Виллу» (3:1).

Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа. Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Jose Mourinho: Man City's B team has a better chance of winning the title than Man Utd, Chelsea or Arsenal
Гвардиола раскритиковал разгромно победивший «Манчестер Сити»
Желавший сфотографироваться с Салахом мальчик разбил нос о фонарный столб
Другие материалы рубрики
Спорт00:02Сегодня
Камила Валиева

«Ее бог в макушечку поцеловал»

Тутберидзе растит новую звезду. Ей прочат победу на следующей Олимпиаде
23:5511 августа

Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью

23:1511 августа

Появилось видео с яркими моментами матча МЮ — «Челси»

22:2311 августа

Кокорин объяснил свой смех в зале суда

Спорт00:0510 августа
Наоми Осака

«Я могла стать либо лучшей, либо бездомной»

Японская теннисистка одолела Серену Уильямс на корте. Скоро она заберет ее миллионы
21:1711 августа

Дебютант РПЛ прервал победную серию ЦСКА

20:2411 августа

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» в центральном матче тура АПЛ

19:1011 августа

Серена Уильямс рассказала об отвлекавших ее мыслях о бюстгальтере

Спорт00:03 9 августа

Премьерная лихорадка

Главные интриги сезона АПЛ: кто поборется за победу и путевки в Лигу чемпионов
18:0511 августа

«Арсенал» стартовал в АПЛ с выездной победы

16:3811 августа

Желавший сфотографироваться с Салахом мальчик разбил нос о фонарный столб

15:2811 августа

«Барселона» отказалась тратить деньги на Неймара

Россия
Судно с рыбаками в Черном море загорелось и утонуло
«Навсегда останусь охотником за людьми»
Анатолий Кашпировский — о своем главном косяке, шарлатанстве и жизни, которая не удалась
Сотрудники полигона под Северодвинском пытались предотвратить взрыв
«Не стоит думать, что все полыхает»
Как тушат пожары в Сибири и что будет с лесом и животными
Обвиняемый по делу о массовых беспорядках в Москве признал вину
«Продали корову — купили автомат»
Как дагестанцы первыми встретили боевиков Басаева и спасли Россию от распада
Травмировавшего ребенка при крещении священника отстранили от служения
Все материалы
Мир
Евросоюз задумался о непризнании российских паспортов жителей Донбасса
«Старейшины обменивали детей на вещи»
Их предков обращали в рабство и увозили за океан. Спустя 400 лет они этого не забыли
Военные погибли после атак боевиков в Сирии
Индустрия несвободы
Как частные тюрьмы превращают американцев в рабов и зарабатывают на этом миллионы
Дети погибли при пожаре в детском саду в США
«Они не хотят жить в боли»
 
Российскую авиабазу в Сирии снова атаковали с помощью беспилотников
Все материалы
Бывший СССР
Депутат Рады рассказал о живущих в советском времени украинских городах
Солдаты без родины
Рижские омоновцы защищали СССР даже после его распада. За это их отдали под трибунал
Украине предрекли исчезновение
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев«Этот человек не понимает намеков»
Атамбаев покинул пост президента без революций. Почему его арестовал его же преемник?
Назван владелец подвергнутого обыскам на Украине танкера
Пока все дома
Спецназ дважды штурмовал резиденцию экс-президента Киргизии Атамбаева: как это было
Избитого сторонниками Атамбаева милиционера привезут на лечение в Москву
Все материалы
Экономика
России предсказали превосходство над Саудовской Аравией
Спасение утопающего
Эта компания построила «Титаник». Теперь она идет ко дну, как и ее знаменитый корабль
Названы богатейшие семьи мира
У них все дома
Финским бездомным раздали деньги и квартиры. Это оказалось выгодно
Санкции США против «Северного потока-2» сочли запоздалыми
Блестящее падение
Почему богачи перестали покупать бриллианты, а драгоценности стремительно дешевеют
Рейтинг России повысили из-за способности преодолевать санкции
Все материалы
Силовые структуры
Попавшего в реанимацию телережиссера отказались арестовать из-за митингов
В поисках короля
Этот вор должен был возглавить криминал Чечни. Ему помогал президент Киргизии
Стали известны подробности нападения на бойца Росгвардии в Тюмени
Василий Комаров«Так забивают скотину»
Как первый маньяк СССР убил десятки человек и держал в страхе Москву
В Тюмени подстрелили бойца Росгвардии
Михаил КругКруг замкнулся
Убийство Михаила Круга раскрыли спустя 17 лет. В нем сознался член самой жестокой ОПГ 90-х
Россиянина задержали на Кипре за махинации с кредитами на миллиарды
Все материалы
Наука и техника
В России оценили «смертоносные» штурмовики Украины
Буря в воде
Что испытывали на военном полигоне в Северодвинске, где погибли семь человек
Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35
Космические монстры
Астрономы ищут гигантские сооружения в космосе. Все началось с русского ученого
В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА
Появились новые версии в деле о взрыве на военном полигоне
Слухи о радиации, ракеты и корабли: что известно о ЧП под Северодвинском и его причинах
Объяснен скачок радиации после взрыва на полигоне в Северодвинске
Все материалы
Спорт
Моуринью причислил второй состав «Манчестер Сити» к фаворитам АПЛ
Камила Валиева«Ее бог в макушечку поцеловал»
Тутберидзе растит новую звезду. Ей прочат победу на следующей Олимпиаде
Во время матча «Ахмат» — «Спартак» по громкой связи оскорбили судью
Наоми Осака«Я могла стать либо лучшей, либо бездомной»
Японская теннисистка одолела Серену Уильямс на корте. Скоро она заберет ее миллионы
Появилось видео с яркими моментами матча МЮ — «Челси»
Без раскачки
Разгромные победы «Ливерпуля» и «Сити», МЮ — Челси: почему нельзя пропустить старт АПЛ
Кокорин объяснил свой смех в зале суда
Все материалы
Культура
Расставшуюся с мужем Майли Сайрус застали за поцелуем с девушкой
«Сумасшедшие богатые русские»
Эти миллионеры десятилетиями собирали свои коллекции. Сейчас им завидуют во всем мире
Ученые признали Оззи Осборна мутантом
«Чтобы Советы не совали свой нос»
Как паранойя американских военных привела к изобретению интернета
Украинская балерина погибла в 31 год
ГУЛАГ как память
Испанские фотографы искали на Соловках следы лагерей, а оказались между адом и раем
Стало известно о скорой свадьбе Бондарчука и Андреевой
Все материалы
Интернет и СМИ
Раскрыты доходы российских блогеров
Идущие сквозь миры
На этих снимках фантазия лучших фотографов мира переплетается с реальностью
Глава YouTube лишила своих детей смартфонов ради живого общения
Призрак Чернобыля
Фотограф рискнул жизнью и попал во взорвавшийся реактор спустя годы после катастрофы
Роскомнадзор потребовал от Google запретить рекламу митингов
«Оргазм для ушей»
 
Известная YouTube-блогерша встревожила фанатов внезапным исчезновением
Все материалы
Ценности
Versace извинился за футболки с Китаем без Гонконга и Макао
Папины дочки
Как живут наследницы постсоветских правителей и что их роднит с детьми Сталина и Брежнева
Названа официальная причина смерти Аллы Вербер
С узлом на шее
Зачем мужчины однажды надели галстук и почему продолжают его носить
Популярную певицу заподозрили в беременности из-за цвета помады
«Ни один порок плоти не прошел мимо этого сластолюбца»
Райские девственницы и праздник обрезания: роскошная жизнь завоевателя Константинополя
В безобидной футболке для любителей собак разглядели непристойность
Все материалы
Путешествия
Стюардесса напилась прямо в полете и лишилась работы
«Если придется убить, надеюсь, сделаю это без ненависти»
Россиянин отправился в Ботсвану, а попал в фильм Тарантино
Названо самое дешевое направление в бархатный сезон
«Это настоящая сказка»
Хоббиты, говорящие бобры и лесные лабиринты: зачем ехать в Чешскую Швейцарию
Украинских бомжей отправят в баню ради приезжих
«Ты не пьешь вино? У нас и водка есть!»
Как россиянин добрался до Намибии и очутился в компании уголовников и проституток
Бывшая стюардесса раскрыла секрет правильного питания на борту
Все материалы
Из жизни
«Вечно молодая» 50-летняя модель назвала секретом своей внешности одиночество
Тристан Бодет и Эрика Ву, 2013 год«Это же Малибу, что может случиться?»
В тихом американском городке кто-то годами убивает людей. Власти пытаются это скрыть
Новая «Миссис Россия‎»‎ прокомментировала свою победу в конкурсе
Крис Дэнси«Я — дедушка-киборг»
Этот человек научился полностью контролировать свое тело. Как изменилась его жизнь?
Принцесса попыталась заработать на титуле и вызвала гнев норвежцев
«В родной стране нет никакого порядка»
История россиянки о жизни в Сингапуре
Выбрана новая «Миссис Россия»
Все материалы
«Запорожец» за 20 млн рублей
Видео: среднемоторный «горбатый», который стоит как Lamborghini Aventador
Самый дорогой Chevrolet в мире
Видео: частичка американской гоночной истории за 2,2 млн долларов
Что рисует дизайнер Шкоды в свободное время?
Олдтаймеры, спорткары, не вполне одетые женщины...
Исследуем потайные уголки Эстонии на Nissan Qashqai
Затопленная тюрьма, заброшенная ракетная база и самые древние болота Прибалтики
«Путинский» лимузин впервые попал в ДТП
Фермер оставил в сарае коллекцию из 250 раритетных автомобилей
«Калашников» превратил свой электромобиль в такси
Все материалы
Дом
В Новой Москве подорожали квартиры
Сносят крышу
Как выглядят лучшие дома планеты
Россияне перестали покупать жилье
Горящая земля
Россияне бегут из этого города, бросая свое жилье. Их квартиры никто не купит
Сбербанк снизит ставку по ипотеке
Нескорая помощь
Ипотеку пытаются сделать доступнее для россиян. Радоваться пока рано
В России резко выросли продажи квартир
Все материалы
Нацпроекты
Ставка на сухое
Россия собралась напоить мир своим вином. Франции и Италии придется подвинуться
Реальный форсаж
Новый мегапроект разгонит экономику России. Сколько это будет стоить?
«Они не понимают зачем и бесятся»
Россияне пытаются сортировать мусор. Над ними смеются семья и соседи
В российском городе прошла ярмарка вакансий для пенсионеров
Российский регион нарастит экспорт зерна в полтора раза
Началась подготовка к проектированию ВСМ Москва – Санкт-Петербург
Россияне убрали мусор с пляжа бухты в Находке
Все материалы