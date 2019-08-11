Моуринью причислил второй состав «Манчестер Сити» к фаворитам АПЛ

Португальский тренер Жозе Моуринью назвал фаворитов в борьбе за победу в Английской премьер-лиге (АПЛ) в сезоне-2019/20. Об этом сообщает Evening Standart.

За чемпионство будут бороться четыре команды: «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и второй состав «Манчестер Сити». «Посмотрев на игроков «горожан», которые не попали в стартовый состав, думаю, что даже их второй состав может выиграть титул», — сказал Моуринью.

Моуринью трижды побеждал в АПЛ в качестве тренера вместе с лондонским «Челси». Сейчас специалист работает на британском телевидении.

В первом туре АПЛ «Ливерпуль» разгромил «Норвич» (4:1), «Манчестер Сити» крупно https://lenta.ru/news/2019/08/10/mancitywon/ «Вест Хэм» (5:0), а «Тоттенхэм» победил «Астон Виллу» (3:1).

Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа. Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

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