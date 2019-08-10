«Тоттенхэм» вырвал победу в матче с новичком АПЛ

«Тоттенхэм» в первом туре Английской премьер-лиги (АПЛ) на своем поле обыграл «Астон Виллу». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча, прошедшая в субботу, 10 августа, в Лондоне, завершилась со счетом 3:1. На девятой минуте полузащитник бирмингемской команды Джон МакГинн вывел гостей вперед. Ответный мяч хозяева забили на 73-й минуте, отличился Тангай Н'Домбеле. Победу «Тоттенхэму» принесли голы Харри Кейна на 86-й и 90-й минутах.

Во втором туре АПЛ «Тоттенхэм» на выезде сыграет с «Манчестер Сити». «Астон Вилла», выступавшая в прошлом сезоне во втором по силе английском дивизионе, в тот же день примет «Борнмут».

Новый сезон АПЛ стартовал 9 августа. Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей английского чемпионата на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko Спорт возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

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