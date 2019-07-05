Моуринью собрался работать в Китае

Португальский тренер Жозе Моуринью может продолжить карьеру в Китае. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщает The Telegraph.

Издание отмечает, что Моуринью обсуждает возможное трудоустройство с самым богатым человеком Китая Ху Цзяинем. 56-летний тренер может встать у руля «Гуанчжоу Эвергранд» и сборной Китая. Ранее сам специалист заявлял о желании найти для себя новый вызов и развивать молодые футбольные лиги.

В мае сообщалось, что Моуринью может возглавить итальянскую «Рому». В итоге римский клуб пригласил на работу другого португальского специалиста — Пауло Фонсеку.

Последним клубом Моуринью был английский «Манчестер Юнайтед», португалец оставил должность в декабре 2018 года. Он работал с «красными дьяволами» с 2016 года и выиграл с командой Суперкубок страны и Лигу Европы. В марте специалист заявлял, что планирует вернуться к тренерской деятельности в летом текущего года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!