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Моуринью нашли новую работу

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Жозе Моуринью

Португалец Жозе Моуринью может стать главным тренером итальянской «Ромы». Об этом сообщает L’Equipe.

По информации издания, 56-летний Моуринью ведет переговоры с римлянами. В начале марта этого года «Рома» рассталась с Эусебио ди Франческо. В настоящее время командой руководит Клаудио Раньери, контракт с которым рассчитан до конца нынешнего сезона.

Моуринью в декабре прошлого года был уволен из «Манчестер Юнайтед», с которым работал с 2016-го и выиграл Суперкубок Англии и Лигу Европы. В марте португалец заявил, что планирует вернуться к тренерской деятельности в июне текущего года.

Тренер уже работал в Италии, возглавляя миланский «Интер» с 2008 по 2010 год. Под его руководством клуб дважды становился чемпионом Италии, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также добивался победы в Лиге чемпионов.

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