Бывший игрок «Реала» рассказал об «убийствах» Моуринью

Нападающий Эммануэль Адебайор, игравший в мадридском «Реале» под руководством Жозе Моуринью, рассказал, как португальский тренер «убивал» футболистов в раздевалке. Его слова приводит Daily Mail.

Адебайор вспомнил, что Моуринью мог устроить разнос в перерыве матча, даже если «Реал» вел со счетом 3:0. «Однажды он "убил" Криштиану Роналду после того, как он оформил хет-трик», — рассказал форвард. По его словам, португалец раскритиковал Роналду и приказал ему продемонстрировать, что тот действительно является лучшим в мире.

24 апреля Моуринью в интервью ответил игрокам, которые считают его ублюдком. Он указал на то, что клубы продолжают звать его к себе, потому что он всегда думает о победе.

Португалец возглавлял мадридский клуб с 2010-го по 2013 год и привел его к победе в национальном чемпионате. В настоящий момент Моуринью остается безработным. Адебайор, ныне играющий за турецкий «Истанбул Башакшехир», провел в «Реале» шесть месяцев в 2011 году. Он также известен по выступлениям за лондонский «Арсенал».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!