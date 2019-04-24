Моуринью ответил считающим его ублюдком футболистам

Португальский тренер Жозе Моуринью заявил, что некоторые футболисты считают его ублюдком. Слова специалиста приводит Goal.com со ссылкой на стриминговый сервис DAZN.

«Как бы игроки описали меня одним словом? Думаю, кто-то из них назвал бы меня ублюдком», — сказал Моуринью, а затем спросил: «Но почему тогда клубы выбирают меня? Чтобы выигрывать». По словам тренера, его общение с клубом начинается после того, как он убедится в желании побеждать.

Моуринью в настоящий момент остается без работы. В декабре прошлого года он был уволен из «Манчестер Юнайтед», с которым работал с 2016-го и выиграл Суперкубок Англии и Лигу Европы. В марте португалец заявил, что планирует вернуться к тренерской деятельности в июне текущего года.

Тренер трижды выигрывал чемпионат Англии с «Челси», дважды чемпионат Италии с «Интером», был чемпионом Испании с «Реалом». Под его руководством «Порту» и «Интер» становились победителями Лиги чемпионов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!