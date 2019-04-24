Спорт
 
Каролина Харрикейнз
Роли
Матч окончен
5:2
Общий счет 7:6
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
НХЛ - плей-офф • 1/4 финала - Восток. 6-й матч
Ростов
Ростов-на-Дону
Live
1 : 1
Идет 2-й тайм
Локомотив М
Москва
Россия - Премьер-Лига • 25-й тур
Ахмат
Грозный
Live
1 : 1
Идет 2-й тайм
Краснодар
Краснодар
Россия - Премьер-Лига • 25-й тур
ЦСКА
Москва
Live
1 : 0
Идет 1-й тайм
Анжи
Махачкала
Россия - Премьер-Лига • 25-й тур
Зенит
Санкт-Петербург
Сегодня
Начало в 21:00 (МСК)
Динамо М
Москва
Россия - Премьер-Лига • 25-й тур
Баскония
Витория, Испания
Сегодня
Начало в 21:30 (МСК)
ЦСКА
Москва, Россия
Евролига • 1/4 финала. 3-й матч
Последние новости
Команда Зеленского отреагировала на указ Путина о паспортах для жителей Донбасса
Против кинокомпании Зеленского завели уголовное дело
Ford вложил полмиллиарда долларов в «ночной кошмар» Илона Маска
Россия проведет День Победы без других президентов
Препаратами с плацентой человека незаконно торговали на выставке в Москве
ВОЗ посоветовала убрать гаджеты от детей
Бросившая двух детей в грязной квартире россиянка уехала рожать третьего
Актриса из «Игры престолов» переусердствовала с улыбкой и стала мемом
Производство самолетов и вертолетов в России рухнуло на 40 процентов
Новости партнеров

Моуринью ответил считающим его ублюдком футболистам

Перейти в «Мою Ленту»

Португальский тренер Жозе Моуринью заявил, что некоторые футболисты считают его ублюдком. Слова специалиста приводит Goal.com со ссылкой на стриминговый сервис DAZN.

«Как бы игроки описали меня одним словом? Думаю, кто-то из них назвал бы меня ублюдком», — сказал Моуринью, а затем спросил: «Но почему тогда клубы выбирают меня? Чтобы выигрывать». По словам тренера, его общение с клубом начинается после того, как он убедится в желании побеждать.

Моуринью в настоящий момент остается без работы. В декабре прошлого года он был уволен из «Манчестер Юнайтед», с которым работал с 2016-го и выиграл Суперкубок Англии и Лигу Европы. В марте португалец заявил, что планирует вернуться к тренерской деятельности в июне текущего года.

Тренер трижды выигрывал чемпионат Англии с «Челси», дважды чемпионат Италии с «Интером», был чемпионом Испании с «Реалом». Под его руководством «Порту» и «Интер» становились победителями Лиги чемпионов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
'Some would say I'm a b*stard!' - Mourinho defends his record & rules out taking job in England
Моуринью раскрыл планы на будущее
Моуринью рассказал о прелестях безделья
Другие материалы рубрики
Спорт00:0823 апреля

«Она любит хвастаться гламурной жизнью»

За что фанаты и футболисты ненавидят жену лучшего бомбардира чемпионата Италии
17:23Сегодня

Соперник Макгрегора рассказал о жульничестве бойца в боксерском поединке

16:10Сегодня

Бывшего игрока «Спартака» позвали на бразильское ТВ и забыли о нем почти на час

14:49Сегодня

Врач «Зенита» осмотрел Кокорина в СИЗО и предсказал ему атрофию мышц

Спорт00:07 8 апреля
Тора Брайт

«Я ломала челюсть и снова выходила на трассу»

Она принесла Австралии первое олимпийское золото в сноуборде. Но переехала в США
17:3017 апреля

В Таллине пройдет чемпионат Европы по сумо

13:04Сегодня

Футболист «Спартака» попал в ворота ударом с крыши стадиона

08:2611 апреля

Знарок вернется к работе тренером

Спорт00:1421 апреля

Выкинул коленце

Голландец Оверим нокаутировал россиянина Олейника. Интриги и разочарования UFC в России
14:08Сегодня

Авербух рассказал об отсутствии конкуренции между Медведевой и Загитовой

11:08Сегодня

Глава UFC высказался о конфликте Нурмагомедова и Макгрегора

10:0211 апреля

Онлайн-кинотеатр Okko эксклюзивно покажет Английскую премьер-лигу

Россия
«Передвигается на коляске. Но у нее есть знакомый мальчик»
Как сейчас живут дети с тяжелой инвалидностью и на что идут семьи, чтобы им помочь
Ким Чен Ын приехал в Россию на бронепоезде
Лидер КНДР откусил каравай и послушал «Катюшу». Его ждут борщ, пельмени и Путин
Житель села Коминтерново Донецкой областиПутин упростил выдачу паспортов России жителям ДНР и ЛНР
Порошенко и Зеленский недовольны, США называют указ абсурдом
Московская погода побила семилетний рекорд
Бросившая двух детей в грязной квартире россиянка уехала рожать третьего
Российские ветераны обозлились на «похабные» игрушки ветеранов
Минздрав рассказал о двукратном росте зарплат российских врачей
Все материалы
Мир
Кровавое топливо
Мексиканские банды устроили войну за бензин. Ради него они готовы свергнуть президента
США осудили указ Путина об упрощенном получении гражданства жителям Донбасса
Американских военных уличили в неумении пользоваться картами и компасом
Опубликованы фотографии террористов из Шри-Ланки
Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 300 человек
Террористы совершили восемь атак на гостиницы и церкви в день Пасхи
«Это огромная проблема российской дипломатии»
США и страны НАТО успешно разрушают опасные мифы об угрозе с Запада. Чем отвечает Россия?
Россия отреагировала на угрозы США
Все материалы
Бывший СССР
Касым-Жомарт ТокаевВечный Елбасы
Назарбаев почти 30 лет правил Казахстаном. Теперь он хочет управлять своим преемником
Верховная Рада рассмотрит закон об ограничении полномочий Зеленского
Команда мечты
Зеленский выиграл президентские выборы на Украине. Как он будет менять страну?
Раскрыт план срыва инаугурации Зеленского
Порошенко обвинил Россию в подготовке аннексии Донбасса
Зеленский побеждает на выборах президента Украины
Порошенко уже признал поражение
Киев отреагировал на упрощение выдачи российских паспортов жителям Донбасса
Все материалы
Экономика
Пошли на поправку
Россия долго сидела на нефтяной игле. Но есть шанс это исправить
«Углеродный налог — лекарство, которое хуже болезни»
Академик РАН — о решении экономических и климатических проблем
Литву заподозрили в помощи России обойти санкции
Германия похвалила «Северный поток-2»
«Аэрофлот» наградил неравнодушных пассажиров
Белоруссия начала получать качественную нефть из России
В Крыму отменят роуминг
Все материалы
Силовые структуры
«Через кожу были видны все косточки»
Российская семья довела сына до голодной смерти. Они поклонялись дереву и не верили врачам
«Генералы недоглядели или в доле были»
Что стоит за громкими арестами в ФСБ
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Киллер застрелил на улице российского подростка
Пойманный на контрабанде запчастей для «Арматы» украинец избежал тюрьмы
Проглядевшего убийцу ребенка российского полицейского посадили
Полицейский похитил служебный катер во время шторма на Черном море
Все материалы
Наука и техника
ФБР опубликовало досье о бегстве Гитлера в Аргентину
Американские спецслужбы проверяют, мог ли фюрер скрыться и начать новую жизнь
Придется терпеть
Почему эта компания неспособна убить Apple и Samsung: Huawei P30 Pro
Федор Буров «Петр III посещает Иоанна Антоновича в его шлиссельбургской камере»«Везде мерещились интриги и козни»
Страшная судьба и жуткая смерть самого несчастного правителя России
ВОЗ посоветовала убрать гаджеты от детей
ГЛОНАСС добавят точность
В США рассказали о проблемах «Арматы»
Россия направила в Сирию новые БОМАНы
Все материалы
Спорт
«Она любит хвастаться гламурной жизнью»
За что фанаты и футболисты ненавидят жену лучшего бомбардира чемпионата Италии
Соперник Макгрегора рассказал о жульничестве бойца в боксерском поединке
Бывшего игрока «Спартака» позвали на бразильское ТВ и забыли о нем почти на час
Врач «Зенита» осмотрел Кокорина в СИЗО и предсказал ему атрофию мышц
Выкинул коленце
Голландец Оверим нокаутировал россиянина Олейника. Интриги и разочарования UFC в России
Футболист «Спартака» попал в ворота ударом с крыши стадиона
Авербух рассказал об отсутствии конкуренции между Медведевой и Загитовой
Все материалы
Культура
Сен Дог«Ты никогда по-настоящему не уходишь из банды»
Сен Дог из Cypress Hill — о бандитах Лос-Анджелеса, диктатуре на Кубе и мифах о марихуане
«Меня тянет в Россию как завороженного»
Он сыграл Волан-де-Морта и Онегина, потом снял фильм о Нурееве: интервью с Рэйфом Файнсом
Дайте панк
Студентка сняла знаменитостей на старый фотоаппарат. Ее кадры стали легендарными
Названа самая красивая женщина планеты
Назван лучший фильм Marvel
Maruv второй раз обокрали на Украине
Бритни Спирс прокомментировала новости о насильственном лечении в психбольнице
Все материалы
Интернет и СМИ
Дикий Запад
Он оголил самые больные раны Америки и получил мировое признание
«Трупами и стрельбой меня не напугать»
Илья Варламов о ЖЖ, ненависти к блогерам и «взорванном» театре
«После этого я перестала интересоваться сексом»
Матери увидели порно, ужаснулись и решили снять свою версию для детей. Что из этого вышло?
Состояние известного российского телеведущего ухудшилось из-за рака
Чешское СМИ назвало Зеленского «евреем во главе украинских фашистов»
Бастрыкин объяснил «мэм» с лупой
Американец захотел узнать о судьбе старого друга в Google и пожалел
Все материалы
Ценности
«Геи и лесбиянки никого не смущают»
В этой мусульманской стране мужчины ищут девственниц, а женщины веселятся и пьют водку
Иван Ургант«Мир катится к чертовой бабушке»
Иван Ургант — о первом стакане, шутках про Гитлера и самом горьком воспоминании
Татьяна Навка и Роман КостомаровЛедяные страсти
Они выходили на публику в черных балахонах. Теперь танцуют стриптиз и сверкают трико
Раскрыты способы надолго сохранить джинсы в первозданном виде
Опубликована «предсмертная записка» Гитлера
Бренд решил заработать на культовых фильмах из нулевых
Костюм приехавшего в Россию Ким Чен Ына подвергли критике
Все материалы
Путешествия
В гости к талибам
Как российский турист отправился в Афганистан и отлично провел там время
«На месте лохов были мы»
Эти люди добры и честны, но живут в нищете и голоде: Африка глазами россиян
«Люди в ужасе»
Местные прячутся, туристы гуляют: Шри-Ланка после терактов
Мать с дочерью напились перед отпуском, побили полицейских и пошли под суд
Пассажир скончался на рейсе Москва — Ереван
Россиян лишили Шри-Ланки
Назван процент берущих с собой еду в отели россиян
Все материалы
Из жизни
Джим Питсен, Тиммоти Питсен, Эми Фрай-Питсен«Вы никогда его не найдете»
Мать спрятала сына и покончила с собой. Спустя восемь лет вся Америка гадает, где он
«Я хочу деньги»
Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
«У нас столько общего»
Знаменитая миллионерша выходит замуж за нищего. Есть одно но — он в тюрьме на пожизненном
Упавший с неба гусь отправил женщину в больницу
Женщина забыла возраст дочери и обогатилась
Полицейский спас глухого старика от прибывающего поезда и попал на видео
Убившая хозяина «самая опасная в мире птица» найдет нового владельца
Все материалы
Видео: тест кроссовера Jaguar F-Pace SVR
Справится ли он с Мерседесом-AMG GLC 63 и BMW X3 M?
Лёд. Мотоциклы. Полный газ
Парный дрифт, моторекорды и под двести на лыжах — это Байкальская Миля
Ягодка опять
Как меня привлекал и раздражал Mitsubishi Outlander
Когда появились люксовые внедорожники?
Изучаем эволюцию самых роскошных машин для пересеченной местности
Mitsubishi попрощалась с Pajero спецверсией из 700 машин
«Теслы» стали комфортнее и дальнобойнее
В России обновился Renault Kaptur
Все материалы
Дом
«Сесть себе на голову не позволю»
Россиянин жил с женой и ребенком в родительской квартире. Развод может лишить его дома
Давай, авария
Почему в Москве все еще продают дешевые квартиры и в чем подвох
Полный финиш
Сколько стоит жилье в самой счастливой стране мира
В Санкт-Петербурге рекордно подорожали офисы
Россия стала второй в Европе по объему торговых строек
Раскрыты суммы ипотечных сделок богатых москвичей
Россиянам запретят сожительствовать с лисами и макаками
Все материалы