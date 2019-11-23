Футболист сделал пас пяткой лежа и начал голевую атаку

«Тоттенхэм» забил мяч после эффектной комбинации в игре 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Вест Хэма». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На 43-й минуте хавбек «шпор» Деле Алли практически упустил мяч за боковую, но, лежа на газоне, сумел отпасовать на Сон Хын Мина пяткой. Кореец набрал скорость и сделал передачу в штрафную, где ее замкнул Лукас Моура.

Этот гол стал вторым в матче. На 36-й минуте Сон отличился сам. На момент написания новости в матче начался второй тайм.

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