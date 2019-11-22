Моуринью решил стать для игроков «Тоттенхэма» отцом, другом и девушкой

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью провел первую встречу с футболистами команды. Об этом сообщает Sport Witness.

По информации источника, игроки попросили португальца прокомментировать его предыдущие заявления о том, что он никогда не будет работать в столичной команде. Моуринью ответил, что говорил это для лишь ради создания образа для публики. Кроме того, специалист в шутку заявил: «Я буду вашим отцом, другом, девушкой, кем хотите». Также тренер провел индивидуальные беседы с лидерами «Тоттенхэма», в которых убеждал их остаться в команде.

Моуринью был назначен главным тренером «Тоттенхэма» 20 ноября. Контракт с 56-летним португальцем рассчитан до конца сезона-2022/2023. Днем ранее пост наставника «шпор» покинул Маурисио Почеттино, работавший с лондонцами с 2014 года.

После 12 туров «Тоттенхэм» с 14 очками занимает 14-е место в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). На данный момент команда не побеждала в пяти матчах чемпионата подряд.

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