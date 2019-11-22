Спорт
 
Тамбов
Тамбов
Сегодня
Начало в 19:30 (МСК)
Локомотив М
Москва
Россия - Премьер-Лига • 17-й тур
СКА
Санкт-Петербург
Сегодня
Начало в 19:30 (МСК)
Северсталь
Череповец
КХЛ - регулярный чемпионат
ПСЖ
Париж
Сегодня
Начало в 22:45 (МСК)
Лилль
Лилль
Франция - Лига 1 • 14-й тур
Милан
Милан
Завтра
Начало в 20:00 (МСК)
Наполи
Неаполь
Италия - Серия А • 13-й тур
Манчестер Сити
Манчестер
Завтра
Начало в 20:30 (МСК)
Челси
Лондон
Англия - Премьер-лига • 13-й тур
Последние новости
Путин поставил силовикам задачу на ближайшие 10 лет
Бывшая девушка историка-расчленителя Соколова рассказала о пытке утюгом
Российский вор в законе стал фигурантом нового дела в Испании
Подозреваемого в многомиллиардном мошенничестве бизнесмена экстрадируют в Россию
Акула-людоед атаковала подглядывающего за акулами мужчину
Российскую больницу огородили воротами без забора
Украина приняла от России корабли с отремонтированными унитазами
Сборная России лишилась шанса сыграть все матчи группового этапа Евро дома
Стало известно о последнем звонке аспиранта МГУ перед смертью
Между Турцией и Крымом начали ходить паромы
Новости партнеров

Моуринью решил стать для игроков «Тоттенхэма» отцом, другом и девушкой

Перейти в «Мою Ленту»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью провел первую встречу с футболистами команды. Об этом сообщает Sport Witness.

По информации источника, игроки попросили португальца прокомментировать его предыдущие заявления о том, что он никогда не будет работать в столичной команде. Моуринью ответил, что говорил это для лишь ради создания образа для публики. Кроме того, специалист в шутку заявил: «Я буду вашим отцом, другом, девушкой, кем хотите». Также тренер провел индивидуальные беседы с лидерами «Тоттенхэма», в которых убеждал их остаться в команде.

Моуринью был назначен главным тренером «Тоттенхэма» 20 ноября. Контракт с 56-летним португальцем рассчитан до конца сезона-2022/2023. Днем ранее пост наставника «шпор» покинул Маурисио Почеттино, работавший с лондонцами с 2014 года.

После 12 туров «Тоттенхэм» с 14 очками занимает 14-е место в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). На данный момент команда не побеждала в пяти матчах чемпионата подряд.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
“I’ll be your father…” – From Portugal: What José told Tottenham players in first meeting
Моуринью нашел работу
Клуб-финалист Лиги чемпионов уволил главного тренера
Другие материалы рубрики
Спорт12:38Сегодня

«Манчестер Сити» в шаге от крушения надежд

У «Челси» шесть побед кряду. Смотрите трансляцию матча с «Манчестер Сити» в подарок
15:12Сегодня

Сборная России лишилась шанса сыграть все матчи группового этапа Евро дома

13:39Сегодня

Описаны занятия Роналду русским языком

12:39Сегодня

Российская фигуристка установила новый мировой рекорд

Спорт00:06Сегодня
Соня Хенье и Адольф Гитлер

«Она была настоящей сукой!»

Дружба с Гитлером, богатство и успех в Голливуде: как жила лучшая фигуристка в истории
12:18Сегодня

Уволенный тренер «Тоттенхэма» оставил прощальное послание игрокам

10:55Сегодня

Вратарь в прыжке поймал шайбу и затмил коллегу-супергероя

09:45Сегодня

Мэйуэзер вернется

Спорт00:0419 ноября
Владимир Куц

«Ставил рекорды — теперь никому не нужен»

Бегун из СССР был звездой мирового спорта. Но стал изгоем и свел счеты с жизнью
07:50Сегодня

Бразилец нелепо исполнил решающий пенальти и лишил команду кубка

06:51Сегодня

Американец вернулся из Афганистана и встретил сына на глазах у целого стадиона

22:5521 ноября

Стало известно о грядущем переходе игрока сборной России в «Ювентус»

Россия
В Госдуме отреагировали на увольнение назвавшей горожан «мразями» чиновницы
«Эта война никому нахрен не была нужна»
Как разгоралась первая чеченская и кто помешал победе оппозиции над Дудаевым
Путин потребовал больше нового оружия
В городах России возникли очереди за справками для водителей
Цены на документы вырастут в разы. Возле наркодиспансеров выстроились очереди
Путин поставил силовикам задачу на ближайшие 10 лет
Согласован порядок продажи «красивых» номеров
Россияне покупали их за сотни тысяч рублей. Почему даже теперь они будут доступны не всем
Россиянин с ножом и пистолетом пришел «учиться» в МГУ
Все материалы
Мир
В Турции рассказали о погибших от авиаударов России мирных жителях
Плакат с портретом президента Ирана Хасана Рухани«Смерть диктатору!»
Из-за цен на бензин Иран охватили массовые протесты. Люди жгут заправки, дома и банки
Австралиец избил беременную мусульманку и попал на видео
Пошли стеной
 
Организатор терактов ИГ в России пойман в Сирии
Судный день в Мекке
40 лет назад мусульмане устроили бойню в святыне. Так зарождался исламский терроризм
В расследовании «российского дела» Трампа обнаружили подлог
Все материалы
Бывший СССР
«Темного рыцаря» обвинили в попытке развалить партию Зеленского
Линия раскола
15 лет назад началась «оранжевая революция». Она стала первым шагом к войне в Донбассе
Мэра города в Казахстане уволили из-за изнасилования школьницы
«Радушно — это не про Россию»
Среднеазиатские студенты мечтают учиться за границей. Но вынуждены возвращаться домой
Украина вошла в лидеры по антисемитизму в Европе
Москва вернула Киеву задержанные в Крыму корабли
Киев продолжит судиться с Москвой из-за инцидента в Керченском проливе
ФСБ возобновила расследование инцидента в Керченском проливе
Все материалы
Экономика
Названы российские регионы с самым низким транспортным налогом
Капитал-шоу
Мир стоит на пороге нового кризиса. Кто виноват?
Крупнейшего подрядчика «Газпрома» купил неизвестно кто
Владимир БетелинСтрасти по «Корунду»
Для чего академик РАН Владимир Бетелин вовлекает в акционерный конфликт главу «Ростеха»
В «Ксеньевском прииске» посчитали прошедшие обыски актом силового давления
Перестраховались
Банки много лет наживались на доверчивости россиян. Но скоро этому положат конец
Греф посчитал суровым уроком утечку данных клиентов Сбербанка
Все материалы
Силовые структуры
В МВД раскрыли сроки создания киберполиции по борьбе с наркотиками в сети
На космодроме Восточный вскрылись новые хищения
После слов Путина о краже сотен миллионов началась вторая волна расследований
ФСБ показала унитазы на украинских кораблях
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Появились детали расследования о воровстве на Восточном после критики Путина
Борис Ельцин Царь-пушки
От нагана до катаны: какое оружие дарят российским политикам, чиновникам и бизнесменам
ФСБ ответила на обвинение в краже унитазов с украинских кораблей
Все материалы
Наука и техника
Российская армия перевооружилась на «Искандеры»
Незримые убийцы
Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
США назвали вызванную Россией «стратегическую уязвимость»
Льют в уши
Apple выпустила AirPods Pro за 21 тысячу рублей. Стоят ли они того?
В России подсчитали количество сломанных военных транспортников
Токсичные отношения
США открыли десятки генетических лабораторий на границе с Россией. Что они скрывают?
Раскрыта причина непобедимости рака
Все материалы
Спорт
Сборная России лишилась шанса сыграть все матчи группового этапа Евро дома
«Манчестер Сити» в шаге от крушения надежд
У «Челси» шесть побед кряду. Смотрите трансляцию матча с «Манчестер Сити» в подарок
Моуринью решил стать для игроков «Тоттенхэма» отцом, другом и девушкой
Соня Хенье и Адольф Гитлер«Она была настоящей сукой!»
Дружба с Гитлером, богатство и успех в Голливуде: как жила лучшая фигуристка в истории
Описаны занятия Роналду русским языком
Жозе МоуриньюДерби для Особенного
На чем можно заработать в 13-м туре АПЛ
Российская фигуристка установила новый мировой рекорд
Все материалы
Культура
Режиссер «Джокера» прокомментировал слухи о продолжении фильма
Главная новая музыка
Рэперша-мем, звезда российского техно и опус от отца трип-хопа
Сыгравший Тормунда актер проговорился об альтернативном финале «Игры престолов»
Святая простота
Эта певица рассталась с Робертом Паттинсоном и записала альбом года. Стоит ли ее слушать?
Умерла актриса из «Теории Большого взрыва»
Свингеры и свинг
Он застал сексуальную революцию и главных рок-звезд 1960-х. Умер фотограф Терри О'Нилл
Старый комикс Marvel продали за 1,2 миллиона долларов
Все материалы
Интернет и СМИ
Названы худшие подарки для нелюбимых родственников
Звонит по тебе
WhatsApp пользуется 1,5 миллиарда человек. Каждый из них оказался в опасности
Нелепая ошибка на американском «Поле чудес» настроила фанатов против шоу
«Женственность — это целое искусство»
Издевательства, унижения и сексизм: как телешоу учит дерзких россиянок ублажать мужчин
Раскрыты самые надежные способы защитить имущество от кражи
Королева треша
Вундеркинд в 10 лет стал телезвездой. Погоня за славой превратила его в похотливую женщину
Пару обвинили в пропаганде сексуального насилия из-за фотосессии перед родами
Все материалы
Ценности
Victoriaʼs Secret впервые за четверть века отменил ежегодный показ нижнего белья
Глобальное утепление
Люди столетиями пытались победить холод халатами и одеялами. Все изменил пуховик
Россияне толпой ринулись за вещами от дизайнера Louis Vuitton и попали на видео
Saudi Arabia's King Abdullah walks next to Spain's King Juan Carlos (R) after his arrival at Madrid's Barajas airport July 15, 2008. King Abdullah is in Madrid for the inauguration of the World Conference on Dialogue which starts July 16. REUTERS/Zipi/Pool (SPAIN) - GM1E47G087201«Его не боялись, а по-настоящему любили»
Собственный Версаль и 30 жен в одном отеле: роскошная жизнь короля Абдаллы
«Британская Кардашьян» вышла на прогулку в купальнике в холод
То, что скрыто
Когда-то лицо прикрывали только при болезни и на войне. Почему носить маску стало модно?
Тимошенко вернула на голову «бублик» спустя пять лет
Все материалы
Путешествия
Между Турцией и Крымом начали ходить паромы
Красное золото
Эти женщины добывают самую дорогую специю в мире. И все равно живут в нищете
В Нидерландах задумались о запрете марихуаны для туристов
«Большинство испытывают смущение и стыд»
В этой стране торгуют страхом и наркотиками. Что ждет россиян в Колумбии?
Стало известно о возможном появлении нового способа добраться в Крым
Звезда Востока
Саудовской Аравии наскучило зарабатывать на нефти. Теперь ей нужны миллионы туристов
Пассажирский самолет аварийно приземлился в московском аэропорту
Все материалы
Из жизни
Акула-людоед атаковала подглядывающего за акулами мужчину
«Здесь считают, что девушки из России сразу выскакивают замуж»
История россиянки, которая перебралась в Италию и увидела ее темную сторону
Гость на свадьбе поглумился над молодоженами и довел незнакомца до истерики
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»
На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
Железный прут пронзил строителя от таза до сердца
«Какой из него Джеймс Бонд, он ящериц боится»
Советский агент разбогател, добывая секреты за бутылку виски. Его деньги достались жулику
Пациенту пересадили зараженный орган и погубили его
Все материалы
Toyota Supra против Porsche 718 Cayman GTS
Не затеряется ли Supra на фоне одного из лучших спорткаров планеты? Проверяем в городе и на треке
Первый видеообзор Mercedes-Maybach GLS
Всё, что стоит знать о внедорожнике Maybach — подробное описание и эксклюзивное видео
Внедорожный Maybach: все подробности
В роскошной линейке Mercedes-Benz появился новый внедорожник
Volkswagen Jetta
Мечта таксиста или тизер восьмого Гольфа?
Команда Red Bull провела пит-стоп болида Формулы-1 в невесомости
Представлен первый электрический Lexus
Пикап Tesla разгоняется до «сотни» за три секунды и не боится пуль
Все материалы
Дом
Российскую больницу огородили воротами без забора
Конец сезона
Богатые россияне годами прятали деньги на Кипре. Европа решила покончить с этим
Главу подмосковного Чехова уличили в краже недвижимости
Россиян испугали запретом посуточной аренды квартир
Владельцев жилья чуть не лишили дополнительного заработка. Что произошло?
В Москве резко выросло число «обреченных» квартир в продаже
«Ощутил жгучую боль в спине и будто удар в живот»
Голые клиенты, нападения и убийства: будни российского риелтора
Привыкших к роскоши москвичей вынудят раскошелиться
Все материалы
Нацпроекты
С ветерком
В России построили мегатрассу из Москвы в Петербург. К этому шли 50 лет
В добрый путь
В России построят мегатрассу из Китая в Европу. Сколько это будет стоить?
Рекультивацию свалок в российском регионе оценили в миллиарды рублей
В Волгограде представили лучшие проекты благоустройства
На Колыме выведут библиотечное дело на новый уровень
Кузбасс отстроит дороги за пять миллиардов рублей
Российским семьям пообещали дополнительные выплаты на детей
Все материалы