Спорт
 
Локомотив М
Москва, Россия
Сегодня
Начало в 20:55 (МСК)
Байер
Леверкузен, Германия
Лига чемпионов • Группа D. 5-й тур
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Сегодня
Начало в 23:00 (МСК)
ПСЖ
Париж, Франция
Лига чемпионов • Группа А. 5-й тур
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Сегодня
Начало в 23:00 (МСК)
Бавария
Мюнхен, Германия
Лига чемпионов • Группа B. 5-й тур
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Сегодня
Начало в 23:00 (МСК)
Шахтёр Д
Донецк, Украина
Лига чемпионов • Группа C. 5-й тур
Последние новости
Путин поговорил с Зеленским о переданных Украине кораблях
Бывшего главу Коми госпитализировали из СИЗО
Украина приготовилась закачивать российский транзитный газ в свои хранилища
Митингующие в Тбилиси освистали президента Грузии
В США вспомнили аналог российского придонного ядерного «Скифа»
В России оценили слова Лукашенко о «нашей» Калининградской области
В РУСАДА увидели плюсы в санкциях WADA
Ледяная скульптура раздавила ребенка на рождественской ярмарке
Путин и Зеленский обсудили поставки газа на Украину
Новости партнеров

Новичок АПЛ прервал серию из трех поражений подряд

Перейти в «Мою Ленту»

«Астон Вилла» на своем поле обыграла «Ньюкасл» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 26 ноября, в Бирмингеме и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 32-й минуте Конор Хурихейн отличился ударом со штрафного и вывел «Астон Виллу» вперед. Через четыре минуты Анвар Эль-Гази удвоил преимущество «львов». Во втором тайме зрители не увидели забитых мячей.

«Астон Вилла» прервала серию из трех поражений подряд, набрала 14 очков и вышла на 15-е место в турнирной таблице. В активе «Ньюкасла» на одно очко больше, команда располагается на 14-й строчке.

В следующем туре «Астон Вилла» 1 декабря на выезде сыграет с «Манчестер Юнайтед». «Ньюкасл» днем ранее на своем поле примет «Манчестер Сити».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Футболист «Манчестер Сити» поставил клубу ультиматум
В «Манчестер Юнайтед» обнаружился бунтовщик
«Норвич» победил в АПЛ впервые за два месяца и покинул последнее место
Другие материалы рубрики
Спорт10:5824 ноября
Деонтей Уайлдер

«Для победы мне нужно две секунды»

Уайлдер вновь уложил соперника. Чемпион нокаутировал 107-килограммового кубинца
23:5625 ноября

В РУСАДА увидели плюсы в санкциях WADA

22:1025 ноября

WADA рекомендовало вновь отстранить Россию от Олимпиады

22:0025 ноября

В «Манчестер Юнайтед» обнаружился бунтовщик

Спорт15:5723 ноября
Алина Загитова

«Она заплакала, и это было лишним»

Косторная побила мировой рекорд, Загитова стала третьей. Чем запомнился Гран-при в Японии
20:4725 ноября

Британец лишился зрения после страшной травмы и решил бороться за свою карьеру

20:0925 ноября

Футболист искусал голову соперника

19:0325 ноября

Пролетевшую над стадионом Медведеву провозгласили королевой мемов

Спорт00:0622 ноября
Соня Хенье и Адольф Гитлер

«Она была настоящей сукой!»

Дружба с Гитлером, богатство и успех в Голливуде: как жила лучшая фигуристка в истории
18:2325 ноября

Российской легкой атлетике пригрозили изоляцией

17:4025 ноября

Бывшего главу российской легкой атлетики уличили в «настоящем обмане»

16:2425 ноября

Возвращение пива на российские стадионы единогласно поддержали

Россия
Бывшего главу Коми госпитализировали из СИЗО
«Вы никогда не знаете, чем закончится рак»
Как лечатся россияне, которым не смогла помочь медицина
В России оценили слова Лукашенко о «нашей» Калининградской области
«Эта война никому нахрен не была нужна»
Как разгоралась первая чеченская и кто помешал победе оппозиции над Дудаевым
Путин поговорил с Зеленским о переданных Украине кораблях
В городах России возникли очереди за справками для водителей
Цены на документы вырастут в разы. Возле наркодиспансеров выстроились очереди
Путин и Зеленский обсудили поставки газа на Украину
Все материалы
Мир
Ледяная скульптура раздавила ребенка на рождественской ярмарке
«Годы кровопролития, насилия и беспорядков»
Их пытают и сажают в тюрьмы. За что сражаются мятежники в Гималаях?
Министр энергетики США заявил о богоизбранности Трампа
Плакат с портретом президента Ирана Хасана Рухани«Смерть диктатору!»
Из-за цен на бензин Иран охватили массовые протесты. Люди жгут заправки, дома и банки
Толпа напала на лагерь миротворцев ООН в Африке
Пошли стеной
 
В Турции захотели работать с Крымом
Все материалы
Бывший СССР
Митингующие в Тбилиси освистали президента Грузии
Линия раскола
15 лет назад началась «оранжевая революция». Она стала первым шагом к войне в Донбассе
Украинского чиновника выгнали из бара за критику песен Газманова
«Радушно — это не про Россию»
Среднеазиатские студенты мечтают учиться за границей. Но вынуждены возвращаться домой
Зеленский пообещал заставить Россию вернуть «похищенное» имущество с кораблей
Москва вернула Киеву задержанные в Крыму корабли
Киев продолжит судиться с Москвой из-за инцидента в Керченском проливе
Украинский военный получил в Донбассе уникальные ранения
Все материалы
Экономика
Украина приготовилась закачивать российский транзитный газ в свои хранилища
Палачи и убийцы
Этим электрокарам прочат победу над Tesla. Готов ли Илон Маск к борьбе?
Найден новый способ борьбы с «зарплатным рабством»
Капитал-шоу
Мир стоит на пороге нового кризиса. Кто виноват?
Стали известны шансы Коломойского в борьбе против Киева
Владимир БетелинСтрасти по «Корунду»
Для чего академик РАН Владимир Бетелин вовлекает в акционерный конфликт главу «Ростеха»
Рынок в России стоимостью триллион рублей возьмут под контроль
Все материалы
Силовые структуры
Мотивом суицида 23-летней следовательницы из Сочи назвали изнасилование коллегой
«Она считала себя позором семьи, а не жертвой урода»
Молодая следовательница покончила с собой. Родные говорят, что ее изнасиловал коллега
Раскрыта личность готовившего госпереворот в России террориста
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Отец погибшей девочки напал на ее лечащего врача
Криминальные узы
Российские Бонни и Клайд годами грабили банки. Они бросались под пули, спасая друг друга
Раскрыта причина массовой драки дворников в Москве
Все материалы
Наука и техника
У «Прогресс МС-13» нашли поломки перед запуском
Незримые убийцы
Ученые нашли причину появления рака. Можно ли от него защититься?
АК-103 загорелся после безостановочной стрельбы
Последний джедай
Сварщик получил сверхсилу и спасает умирающую франшизу. Star Wars: Jedi Fallen Order
В Египте нашли набитый сокровищами древний тайник
Льют в уши
Apple выпустила AirPods Pro за 21 тысячу рублей. Стоят ли они того?
Раскрыта главная загадка жизни
Все материалы
Спорт
Новичок АПЛ прервал серию из трех поражений подряд
WADA рекомендовало отстранить Россию от Олимпиады
Стране грозит запрет на участие во всех международных соревнованиях на четыре года
В РУСАДА увидели плюсы в санкциях WADA
Деонтей Уайлдер«Для победы мне нужно две секунды»
Уайлдер вновь уложил соперника. Чемпион нокаутировал 107-килограммового кубинца
WADA рекомендовало вновь отстранить Россию от Олимпиады
Алина Загитова«Она заплакала, и это было лишним»
Косторная побила мировой рекорд, Загитова стала третьей. Чем запомнился Гран-при в Японии
В «Манчестер Юнайтед» обнаружился бунтовщик
Все материалы
Культура
Умер советский диссидент и писатель Михаил Хейфец
Мистика да и только
Этот российский фильм стоил полмиллиарда. Почему зрители отказались его смотреть?
Ар Келли заставил свою «секс-рабыню» сделать два аборта на дому
Владимир МединскийКак Мединский врет россиянам
Что происходит с цензурой и российским кино по словам министра и на самом деле
Умер актер из фильма «Золотой теленок»
«Вступление Красной гвардии в Кремль. Москва, 2 ноября 1917 года»«Ночная бомбардировка Кремля была актом вандализма»
Как Казимир Малевич уничтожал главные культурные святыни России
Назван главный музыкальный исполнитель десятилетия
Все материалы
Интернет и СМИ
Россияне сознались в отправке интимных фото
«Это наш мир и наша свобода»
Эти люди создают порно с друзьями, бывшими и знаменитостями. Их никто не может остановить
Популярное приложение поставило под угрозу десятки миллионов пользователей
Звонит по тебе
WhatsApp пользуется 1,5 миллиарда человек. Каждый из них оказался в опасности
Свахе из «Давай поженимся!» понадобилась помощь медиков на съемках «Форта Боярд»
«Женственность — это целое искусство»
Издевательства, унижения и сексизм: как телешоу учит дерзких россиянок ублажать мужчин
Первый канал вырезал шутку Светлакова
Все материалы
Ценности
Самую красивую в мире женщину заперли в стеклянном боксе
Падшие ангелы
Показов Victoria's Secret больше не будет. Бодипозитив победил
Гостья пришла на свадьбу в длинном белом платье и была обругана
Глобальное утепление
Люди столетиями пытались победить холод халатами и одеялами. Все изменил пуховик
Работница маникюрного салона разделала мясо оленя на глазах у клиенток
Saudi Arabia's King Abdullah walks next to Spain's King Juan Carlos (R) after his arrival at Madrid's Barajas airport July 15, 2008. King Abdullah is in Madrid for the inauguration of the World Conference on Dialogue which starts July 16. REUTERS/Zipi/Pool (SPAIN) - GM1E47G087201«Его не боялись, а по-настоящему любили»
Собственный Версаль и 30 жен в одном отеле: роскошная жизнь короля Абдаллы
Самая красивая в мире женщина выложила фото в нижнем белье
Все материалы
Путешествия
Сотни туристов заболели опасным вирусом во время роскошного круиза
«В мозгу проносились идеи заработка»
Как россиянин оказался на Занзибаре, подружился с пиратом и чуть не открыл свой бизнес
Boeing 747 пролетел шесть километров и установил рекорд
Красное золото
Эти женщины добывают самую дорогую специю в мире. И все равно живут в нищете
На Бали голые туристы прыгнули в бассейн на скутере и попали на видео
«Большинство испытывают смущение и стыд»
В этой стране торгуют страхом и наркотиками. Что ждет россиян в Колумбии?
Россиянина нашли мертвым в душе в Таиланде
Все материалы
Из жизни
Зебра лягнула львицу и осталась жива
Известную на весь мир сокровищницу ограбили в Дрездене
Воры вынесли уникальные украшения XVIII века. Но продать их на черном рынке будет непросто
Воздушная гимнастка упала с большой высоты на глазах сотен зрителей
«Мне до сих пор снятся кошмары»
Жена богатого боксера решила убить его ради денег. Он сам инсценировал смерть и уцелел
Из сокровищницы в Дрездене украли бриллиантовые украшения
«Здесь считают, что девушки из России сразу выскакивают замуж»
История россиянки, которая перебралась в Италию и увидела ее темную сторону
Мужчина спрятался от государства и налогов в собственном бункере
Все материалы
Chery Tiggo 4
Что получится, если взять кого нужно — да и переманить в Китай?
Самый мощный Mercedes
Видео: легендарный 670-сильный SL 65 AMG Black Series — чёрная зависть
Toyota Supra против Porsche 718 Cayman GTS
Не затеряется ли Supra на фоне одного из лучших спорткаров планеты? Проверяем в городе и на треке
Внедорожный Maybach: все подробности
В роскошной линейке Mercedes-Benz появился новый внедорожник
Раскрыт дизайн обновленной Lada 4x4
В России на продажу выставили мотоцикл за 13 миллионов рублей
Объявлены претенденты на звание лучшего автомобиля Европы
Все материалы
Дом
Россияне раскрыли смысл покупки второго жилья
Точное попадание
Самые необычные здания мира глазами лучших фотографов
Россиянин заработал миллионы на воображаемых квартирах и попал под суд
Конец сезона
Богатые россияне годами прятали деньги на Кипре. Европа решила покончить с этим
В Госдуме ополчились на иностранный нейминг
Россиян испугали запретом посуточной аренды квартир
Владельцев жилья чуть не лишили дополнительного заработка. Что произошло?
Ипотечные каникулы оказались бесполезны для россиян
Все материалы
Нацпроекты
С ветерком
В России построили мегатрассу из Москвы в Петербург. К этому шли 50 лет
В добрый путь
В России построят мегатрассу из Китая в Европу. Сколько это будет стоить?
Рекультивацию свалок в российском регионе оценили в миллиарды рублей
Россиянам раскрыли правила употребления антибиотиков
На Колыме выведут библиотечное дело на новый уровень
В Волгограде представили лучшие проекты благоустройства
Российским семьям пообещали дополнительные выплаты на детей
Все материалы