Новичок АПЛ прервал серию из трех поражений подряд

«Астон Вилла» на своем поле обыграла «Ньюкасл» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в понедельник, 26 ноября, в Бирмингеме и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. На 32-й минуте Конор Хурихейн отличился ударом со штрафного и вывел «Астон Виллу» вперед. Через четыре минуты Анвар Эль-Гази удвоил преимущество «львов». Во втором тайме зрители не увидели забитых мячей.

«Астон Вилла» прервала серию из трех поражений подряд, набрала 14 очков и вышла на 15-е место в турнирной таблице. В активе «Ньюкасла» на одно очко больше, команда располагается на 14-й строчке.

В следующем туре «Астон Вилла» 1 декабря на выезде сыграет с «Манчестер Юнайтед». «Ньюкасл» днем ранее на своем поле примет «Манчестер Сити».

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