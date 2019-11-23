«Норвич» победил в АПЛ впервые за два месяца и покинул последнее место

«Норвич» на выезде обыграл «Эвертон» в матче 13-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 23 ноября, в Ливерпуле и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. «Канареек» на 54-й минуте вывел вперед Тодд Кантвелл. В добавленное время преимущество «Норвича» увеличил Деннс Србени.

«Норвич» победил в АПЛ впервые с 14 сентября, набрал 10 очков и покинул последнее место в турнирной таблице. Сейчас «канарейки» располагаются на 17-м месте. В активе «Эвертона» 14 очков, команда занимает 15-ю строчку в чемпионате.

«Эвертон» в следующем туре 1 декабря на выезде сыграет с «Лестером». «Норвич» в тот же день на своем поле примет «Арсенал».

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