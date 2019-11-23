Пьяный футболист «Челси» станцевал стриптиз в ночном клубе

Полузащитник лондонского «Челси» Росс Баркли попал в скандал в ночном клубе в Дубае. Видео появилось на YouTube-канале Best Of Compilations.

По информации Daily Mail, Росс, с начала месяца не выступавший из-за травмы, получил от лондонцев отпуск во время перерыва на матчи сборных. Отмечается, что в ночном клубе хавбек находился в нетрезвом состоянии, вел себя вызывающе и танцевал стриптиз с другим мужчиной.

В октябре Баркли, будучи пьяным, устроил скандал в такси. Он отказался собирать рассыпанные чипсы, из-за чего пришлось вызывать полицию.

25-летний Баркли выступает за «Челси» с 2018 года. В текущем сезон он принял участие в шести матчах Английской премьер-лиги.

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