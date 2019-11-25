В «Манчестер Юнайтед» обнаружился бунтовщик

Полузащитник Поль Погба не желает выступать за «Манчестер Юнайтед» и может покинуть клуб во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщает радиостанция COPE.

По информации источника, француз, в последний раз игравший за команду около двух месяцев назад, уже восстановился от травмы, однако отказывается выходить на поле. Он хочет покинуть «Манчестер», а основным претендентом на Погба называется мадридский «Реал».

О том, что полузащитник может переехать в Испанию, СМИ не раз сообщали летом 2019 года. Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан говорил, что у клуба есть план на Погба, однако тот в итоге остался в «Юнайтед».

В нынешнем сезоне французский футболист провел пять матчей в рамках Премьер-лиги и отдал две голевые передачи. В 2016 году «Манчестер Юнайтед» заплатил за его переход «Ювентусу» 106 миллионов евро. На тот момент это был самый дорогой трансфер в истории.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!