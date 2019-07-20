Зидан высказался о трансфере Погба

Французский тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ситуацию вокруг интереса испанцев к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба. Его слова передает AS.

«В клубе есть понимание того, чего мы хотим. До 31 августа (закрытия трансферного окна — прим. «Ленты.ру») еще есть время. Деталями поделиться не могу, но у "Реала" есть план по поводу Погба», — заявил 47-летний специалист.

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СМИ неоднократно заявляли об интересе Зидана к кандидатуре соотечественника. 18 июля сообщалось, что руководство «Реала» обратилось к Зидану с просьбой повременить с приглашением французского полузащитника.

В июне издание Marca сообщило о желании 26-летнего Погба перейти в стан «сливочных». Отмечалось, что «Юнайтед» против трансфера. Впоследствии англичане включили француза в заявку на матчи предсезонного турне.

В минувшем розыгрыше чемпионата Англии Погба был ключевым игроком «Юнайтед». Он стал лучшим в клубе по забитым мячам (13) и результативным передачам (9). Он также стал лидером команды по количеству ударов и передач.

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