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«Реал» попросил Зидана потерпеть

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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес попросил главного тренера Зинедина Зидана временно отказаться от идеи покупки полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Об этом сообщает The Independent.

«Реал» в это межсезонье потратил серьезную сумму на новичков, из-за чего Перес захотел сократить расходы. Он рассчитывал продать форварда Гарета Бэйла, однако «сливочным» пока не удалось договориться с претендентами на валлийца. В итоге это ударило по планам Зидана купить креативного полузащитника, которого он видел в Погба.

В связи с трудностями в переговорах по Бэйлу Перес попросил Зидана подождать с покупкой француза из «Манчестер Юнайтед». Англичане же, в свою очередь, не намерены снижать цену на игрока.

В середине июня сообщалось, что Погба хочет перейти в мадридский «Реал», однако английский клуб выступает против этого. Футболист при этом не собирался давить на «Манчестер Юнайтед» и рассчитывал, что стороны сумеют договориться. Спустя месяц появилась информация, что «красные дьяволы» решили отпугнуть потенциальных покупателей, затребовав за игрока почти 200 миллионов евро.

В прошедшем розыгрыше чемпионате Англии Погба стал лучшим в клубе по забитым мячам (13) и результативным передачам (9). Он также стал лидером команды по количеству ударов и передач.

Компания Rambler Group, в структуру которой входит онлайн-кинотеатр Okko, приобрела права на показ матчей Английской премьер-лиги на ближайшие три сезона. Специально созданную видеоредакцию Okko.Sport возглавляет комментатор Владимир Стогниенко.

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