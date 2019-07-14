«Манчестер Юнайтед» нашел способ оставить Погба

Руководство «Манчестер Юнайтед» рассчитывает сохранить французского хавбека Поля Погба, несмотря на желание самого игрока и его агента Мино Райолы инициировать переход в другой клуб. Об этом сообщает Daily Mail.

«Юнайтед» планирует отпугнуть потенциальных покупателей, затребовав за игрока почти 200 миллионов евро. В клубе не настроены на уход футболиста, контракт которого рассчитан до 2022 года.

7 июля сообщалось, что Погба попросили повременить с уходом из клуба и задержаться на предсезонный сбор, чтобы «Юнайтед» успел найти замену французу. Хавбек был включен в состав «красных дьяволов» на турне в Австралии.

Главным претендентом на Погба считается мадридский «Реал». Также в услугах 26-летнего француза заинтересован туринский «Ювентус».

В прошедшем розыгрыше чемпионате Англии Погба стал лучшим в клубе по забитым мячам (13) и результативным передачам (9). Он также стал лидером команды по количеству ударов и передач.

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