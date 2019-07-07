«Манчестер Юнайтед» попросил Погба повременить с уходом

«Манчестер Юнайтед» готов расстаться с французским полузащитником Полем Погба, однако клуб просит у игрока времени на поиск замены. Об этом сообщает Marca.

26-летний хавбек уже уведомил одноклубников, что покинет команду нынешним летом. Руководство манкунианцев приступило к поиску замены Погба. Самого игрока попросили задержаться, в частности, принять участие в предсезонных сборах и турне в Австралии.

18 июня сообщалось о стремлении «Юнайтед» сохранить игрока. В руководстве были готовы предложить французу повышение зарплаты до 500 тысяч фунтов стерлингов в неделю (560 тысяч евро).

Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры для Погба является мадридский «Реал». Также в услугах француза заинтересован туринский «Ювентус».

В прошедшем розыгрыше чемпионате Англии Погба стал лучшим в клубе по забитым мячам (13) и результативным передачам (9). Он также стал лидером команды по количеству ударов и передач.

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