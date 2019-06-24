Футболисты «Манчестер Юнайтед» захотели избавиться от Погба

Ведущие футболисты «Манчестер Юнайтед» полагают, что уход французского полузащитника Поля Погба принесет пользу команде. Об этом сообщает The Sun.

Несмотря на желание руководства «красных дьяволов» сохранить игрока, партнеры 26-летнего хавбека заметили его желание покинуть клуб. Недовольство француза может ударить по результатам «Юнайтед», считают в команде. При этом Погба сохранил авторитет в раздевалке МЮ: его считают одним из лидеров на поле.

18 июня стало известно, что клуб готов повысить зарплату Погба до 500 тысяч фунтов в неделю (560 тысяч евро). В руководстве «красных дьяволов» стремятся таким образом удержать игрока, который намеревается сменить клуб нынешним летом.

На игрока претендуют мадридский «Реал» и туринский «Ювентус». В стане мадридцев в переходе Погба заинтересован лично главный тренер Зинедин Зидан.

В прошедшем розыгрыше Английской премьер-лиги Погба стал лучшим в МЮ по забитым мячам (13) и результативным передачам (9). Он также стал лидером команды по количеству нанесенных ударов и передач.

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