Погба подтвердил намерение покинуть «Манчестер Юнайтед»

Французский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал о намерении продолжить карьеру в другом клубе. Его слова в воскресенье, 16 июня, приводит The Guardian.

«После этого сезона, ставшего лучшим в моей карьере, мне кажется, настало время попробовать себя где-то в другом месте. Я подумываю найти себе новый вызов в новом клубе», — заявил Погба.

15 июня испанская Marca сообщала, что «Манчестер Юнайтед» не желает продавать Погба мадридскому «Реалу». Сам игрок заинтересован в переходе в «королевский клуб», однако не намеревается давить на руководство своей нынешней команды.

В минувшем сезоне Погба сыграл в 35 матчах Английской премьер-лиги, забил 13 мячей и отдал 9 передач. «Манчестер Юнайтед» набрал 66 очков и финишировал на шестом месте в таблице. В следующем сезоне манкунианцы примут участие в Лиге Европы.

Вместе со сборной Франции Погба стал чемпионом мира-2018.

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